Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật

Trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đã có Báo cáo số 1062/BC-CP ngày 16/11/2026 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật; đối với nội dung Báo cáo đánh giá thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện nội dung tại Nghị quyết kỳ họp về đánh giá thi hành Nghị quyết số 206 trên cơ sở đã tiếp thu đầy đủ và giải trình làm rõ ý kiến các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ ngày 23/10/2026 và tại Hội trường ngày 10/11/2026.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã nhấn mạnh một số nội dung của dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ tiếp thu, giải trình về: Lộ trình tinh gọn các hình thức văn bản quy phạm pháp luật; thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật; việc thay thế bước thẩm định chính sách bằng việc lấy ý kiến bắt buộc các cơ quan; cơ chế điều chỉnh quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp…

Báo cáo tóm tắt ý kiến đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp khẳng định: Chính phủ đã rất khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, kết luận của UBTVQH và ý kiến thẩm tra để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, trong đó có một số nội dung lớn như: Giữ nguyên hệ thống VBQPPL như hiện hành; chỉnh lý, hoàn thiện cơ chế UBTVQH, Chính phủ ban hành VBQPPL điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách, Quốc hội không thể họp được; bổ sung, làm rõ nội dung tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội …

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với nhiều nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật; đồng thời, có thêm một số ý kiến về quy định thứ bậc hiệu lực pháp lý; về thẩm định chính sách; về cơ chế UBTVQH, Chính phủ ban hành VBQPPL để điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách, Quốc hội không thể họp được để giải quyết ngay một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận về nội dung này, thay mặt UBTVQH, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hoan nghênh Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đã phối hợp để hoàn thiện Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Về thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật (tại Điều 4), UBTVQH thống nhất quy định Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đứng sau Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về thẩm định hồ sơ chính sách, UBTVQH đề nghị tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh một số từ ngữ để cho hợp lý, vừa bảo đảm chất lượng, vừa rút ngắn thời gian.

Về cơ chế ban hành nghị quyết của UBTVQH, nghị quyết của Chính phủ để điều chỉnh quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, cần tập trung quy định vào Điều 59 Dự thảo, báo cáo Chính phủ để hoàn thiện các quy định cho rành mạch.

UBTVQH cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội rà soát kỹ thuật lập pháp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.