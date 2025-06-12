Nữ sinh tỏa sáng từ học đường đến sân khấu

Phúc Nhã thường xuyên biểu diễn đàn tranh tại các chương trình nghệ thuật trong và ngoài nhà trường

Dù mới ở độ tuổi THCS, Phúc Nhã đã gặt hái nhiều “trái ngọt” ấn tượng ở các kỳ thi như: Giải Vàng Cuộc thi Vô địch toán cấp trung học Úc mở rộng - AIMO 2023, Huy chương Vàng Olympic toán Singapore và châu Á - Vòng Quốc tế năm 2024, Huy chương Vàng Olympic toán học Mỹ AMO - Vòng Quốc tế năm 2024.

Không chỉ giỏi toán, Phúc Nhã còn thể hiện thế mạnh nổi bật ở môn tiếng Anh khi đạt giải Nhất Cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh THCS 2024 và chinh phục IELTS 8.0 ngay từ năm lớp 7.

Chia sẻ về bí quyết học tập, nữ sinh xứ Huế cho biết: “Tất cả nhờ vào kỷ luật thời gian và tinh thần tự học cao”. Lịch trình hằng ngày của Nhã được phân chia khoa học: buổi sáng học ở trường, buổi chiều dành cho nghệ thuật và rèn kỹ năng, buổi tối hoàn thành bài tập và trau dồi ngoại ngữ. Hiện tại, em đang theo học song ngữ Anh - Pháp và duy trì thói quen 30 phút mỗi ngày đứng trước gương luyện phát âm, rèn sự tự tin trong giao tiếp. “Học là nền tảng quan trọng nhất. Nghệ thuật giúp em nuôi dưỡng và phát triển cảm xúc, còn kiến thức là hành trang để đi đường dài”, Nhã khẳng định.

Không chỉ sở hữu bảng vàng thành tích học tập, Phúc Nhã còn có niềm niềm yêu thích với nghệ thuật. Cuộc thi đầu tiên mà Nhã tham gia là Bước chân thiên thần năm 2018 - một sân chơi thời trang dành cho thiếu nhi. Vượt qua hơn 90 thí sinh ở vòng chung kết, em đạt giải Nhất. Không dừng lại ở đó, Nhã mở rộng hành trình nghệ thuật với nhiều lĩnh vực khác nhau: học piano, guitar, đàn tranh, dẫn chương trình, làm mẫu ảnh… Trong đó, đàn tranh là nhạc cụ em yêu thích nhất và hiện là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Âm nhạc truyền thống Trường THCS Nguyễn Tri Phương. “Học đàn tranh giúp em hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc và cảm thấy mình được kết nối với những giá trị truyền thống một cách đặc biệt”, Nhã bộc bạch.

Hướng về tương lai, Phúc Nhã bày tỏ: “Ước mơ lớn nhất của em là trở thành bác sĩ để có thể chữa lành và giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, vì em tin rằng nghệ thuật giúp em trở thành phiên bản hoàn thiện và đầy cảm xúc hơn của chính mình”.