Cha-Ching đến Huế: Prudential đánh dấu cột mốc đưa giáo dục tài chính đến hơn 490 trường học trên cả nước

Sau Tây Ninh và Đồng Tháp, Huế là điểm đến tiếp theo của hành trình Cha-Ching trong năm 2026, tiếp tục đưa những bài học đầu đời về quản lý tài chính đến gần hơn với học sinh tiểu học. Thông qua chương trình, Prudential Việt Nam mong muốn giúp các em hiểu rằng quản lý tài chính không phải là điều xa vời, mà là một kỹ năng thiết thực để các em tự tin xây dựng tương lai của mình.

Các em học sinh hào hứng tham gia hoạt động tương tác. Nguồn ảnh: Prudential Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh được khám phá bốn khái niệm nền tảng về tài chính gồm Kiếm tiền, Tiết kiệm, Tiêu tiền và Quyên góp thông qua các nhân vật hoạt hình Cha-Ching, trò chơi nhập vai và thử thách đố vui. Những khái niệm tài chính phức tạp nay được truyền tải theo cách trực quan, gần gũi và dễ tiếp cận hơn với học sinh. Đặc biệt, đã có 100 học sinh hoàn thành toàn bộ khóa học Đợt 1 và nhận chứng chỉ Cha-Ching, đánh dấu cột mốc đầu tiên trên hành trình hình thành tư duy và thói quen tài chính tích cực cho các em.

100 học sinh hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ Cha-Ching. Nguồn ảnh: Prudential Việt Nam

Bà Lê Hương Ly, Phó Tổng Giám đốc Pháp lý, Truyền thông và Đối ngoại Prudential Việt Nam, cho biết: "Tại Prudential Việt Nam, phát triển bền vững được lồng ghép xuyên suốt trong cách chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo vệ, tăng cường khả năng chống chịu và tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng cũng như cộng đồng. Định hướng này, dưới sự dẫn dắt bởi các nguyên tắc của Quỹ Prudence, được hiện thực hóa tại Việt Nam thông qua hành trình ‘Trao gửi Yên tâm’, với trọng tâm thúc đẩy toàn diện về Giáo dục Tài chính, Sức khỏe và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cha-Ching là một sáng kiến có ý nghĩa quan trọng trong định hướng đó, đặc biệt ở lĩnh vực Giáo dục Tài chính. Chúng tôi tin rằng việc gieo mầm nhận thức và trang bị những kỹ năng thiết yếu cho trẻ em từ sớm sẽ giúp các em tự tin hơn trong việc đưa ra những lựa chọn tích cực cho tương lai. Đây cũng là động lực để Prudential tiếp tục mở rộng chương trình, đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.”

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Prudential Việt Nam, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố Huế. Nguồn ảnh: Prudential Việt Nam

Bà Đỗ Lê Phương Mai - Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố Huế: “Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của Prudential Việt Nam trong việc đưa chương trình Cha-Ching đến nhiều địa phương trên cả nước. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ em tiếp cận kiến thức tài chính một cách sinh động mà còn góp phần trang bị kỹ năng sống thiết thực cho các em.”

Song song với các hoạt động tại trường học, trong thời gian tới, Prudential Việt Nam sẽ triển khai việc số hóa tài liệu và phát triển các nền tảng học tập trực tuyến để học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể dễ dàng tiếp cận kiến thức tài chính mọi lúc, mọi nơi.

Chương trình Cha-Ching hướng tới giáo dục quản lý tài chính cho các em học sinh tiểu học. Nguồn ảnh: Prudential Việt Nam

Là dự án giáo dục tài chính toàn cầu do Quỹ Prudence khởi xướng, phát triển cùng Cartoon Network Asia và chuyên gia giáo dục Alice Wilder, Cha-Ching hiện có mặt tại hơn 16 thị trường. Từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2019, Cha-Ching đã tiếp cận hơn 170.000 học sinh, đồng hành cùng 5.300 giáo viên tại hơn 490 trường học trên 9 tỉnh, thành phố. Riêng trong khuôn khổ hành trình “Trao Gửi Yên Tâm”, Prudential Việt Nam đã mang kiến thức quản lý tài chính đến hơn 60.000 học sinh với sự tham gia của hơn 1.800 tình nguyện viên.

Cha‑Ching mang kiến thức tài chính đến các em học sinh Thành phố Huế . Nguồn ảnh: Prudential Việt Nam

Năm 2026, bên cạnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Huế, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, An Giang, Gia Lai, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thanh Hóa và Bắc Ninh.

Thông qua Cha-Ching và nhiều sáng kiến cộng đồng khác, Prudential Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt” – không chỉ bằng các giải pháp bảo vệ tài chính, mà còn thông qua những hành động thiết thực góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho thế hệ tương lai.