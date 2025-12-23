Macaulay2 Winter School - Dấu mốc học thuật quốc tế tại Huế

Tham gia Trường Đông Macaulay2 có 13 giảng viên Toán học đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc và Việt Nam

Trong nhiều năm qua, các chuyên đề, hội thảo và hội nghị liên quan đến Macaulay2 đã được tổ chức thường xuyên tại nhiều quốc gia và trung tâm toán học lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Canada và một số nước châu Âu khác. Điều này cho thấy Macaulay2 đã hình thành một cộng đồng học thuật quốc tế rộng lớn, hoạt động bền bỉ và liên tục. Trong bối cảnh đó, Trường Đông Macaulay2 được tổ chức tại Việt Nam lần này mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện học thuật này hiện diện tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà khoa học, giảng viên và học viên trong nước và quốc tế, mở ra không gian học thuật chuyên sâu về Đại số giao hoán, Hình học đại số và các lĩnh vực liên quan.

Trường Đông Macaulay2 được tổ chức với mục tiêu giới thiệu một cách hệ thống các chức năng cơ bản của phần mềm Macaulay2, đồng thời hướng dẫn cách ứng dụng công cụ này trong nghiên cứu toán học hiện đại. Bên cạnh chuỗi bài giảng lý thuyết, học viên còn được chia nhóm để tham gia các dự án thực hành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia, tập trung vào phát triển và hoàn thiện các gói phần mềm phục vụ nghiên cứu. Thông qua đó, chương trình hướng đến việc kết nối cộng đồng học thuật, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Trường Đông Macaulay2 được tổ chức với sự tham gia của 13 giảng viên đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc và Việt Nam. Đây đều là những chuyên gia có uy tín cao trong lĩnh vực Đại số giao hoán và Hình học đại số. Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của David Eisenbud, nguyên Chủ tịch Hội Toán học Hoa Kỳ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Toán học Berkeley và là một trong ba nhà sáng lập đầu tiên của chương trình Macaulay2. Bên cạnh đó là các nhà toán học hàng đầu Việt Nam như GS.TSKH Ngô Việt Trung, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam; và GS.TSKH Lê Tuấn Hoa, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, nguyên Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, hiện là Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Toán học.

Đây là lần đầu tiên Trường Đông Macaulay2 được tổ chức ở Việt Nam

Chương trình thu hút 55 học viên đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Nga, Colombia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam. Sự đa dạng về quốc tịch và nền tảng học thuật tạo nên môi trường trao đổi học thuật sôi nổi, giàu tính quốc tế.

Trường Đông Macaulay2 diễn ra trong hai tuần. Tuần đầu (29/12/2025 - 3/1/2026) tập trung vào các bài giảng, thảo luận về nền tảng và ứng dụng của Macaulay2. Tuần thứ hai (5 - 9/1/2026) dành cho hoạt động thực hành, phát triển các gói phần mềm thông qua làm việc nhóm và các buổi thuyết trình tiến độ.

Việc lựa chọn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế làm địa điểm tổ chức không chỉ xuất phát từ uy tín đào tạo và nghiên cứu của nhà trường, mà còn thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với sự phát triển mạnh mẽ của toán học Việt Nam trong những năm gần đây. Trường Đông Macaulay2 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng hợp tác khoa học và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ toán học quốc tế.