Anh cảnh báo phương thức mới của tình báo Trung Quốc nhằm tiếp cận các Nghị sĩ

Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Anh tại thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, các nhà lập pháp được thông báo rằng các điệp viên Trung Quốc đang nhắm tới họ bằng cách đóng giả những nhà tuyển dụng để tiếp cận.

Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện cho biết MI5 đã nói rằng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đang "tích cực tiếp cận các cá nhân trong cộng đồng của chúng tôi".

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis cho biết cảnh báo của MI5 tiết lộ "một nỗ lực bí mật và có tính toán" của Bắc Kinh nhằm can thiệp vào chính trường Anh, và nói thêm rằng chính phủ sẽ khởi động một kế hoạch phản gián để xử lý mối đe dọa này.

"MI5 đã tuyên bố rằng hoạt động này được thực hiện bởi một nhóm sĩ quan tình báo Trung Quốc, thường được ngụy trang thông qua vỏ bọc là các công ty tuyển dụng nước ngoài", ông nói.

Trong những năm gần đây, Anh và Trung Quốc đã nhiều lần cáo buộc lẫn nhau về hoạt động gián điệp. Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết những cáo buộc mới nhất là "hoàn toàn bịa đặt và vu khống ác ý".

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động như vậy của phía Anh và đã gửi công hàm phản đối nghiêm khắc tới họ", một phát ngôn viên của đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi kêu gọi phía Anh ngay lập tức chấm dứt trò dàn dựng này với những cáo buộc sai sự thật và tự đề cao bản thân, cũng như ngừng tiến sâu hơn vào con đường sai lầm là phá hoại quan hệ Trung Quốc - Anh", người phát ngôn nêu rõ.

Cảnh báo mới được đưa ra sau khi các công tố viên Anh hủy bỏ một vụ án vào tháng 9 đối với hai người đàn ông Anh bị buộc tội do thám các thành viên Quốc hội cho Trung Quốc. Quyết định hủy bỏ vụ án được cho là xuất phát từ việc chính phủ Anh không cung cấp được bằng chứng rõ ràng cho thấy Bắc Kinh là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Việc vụ án bị hủy đã dẫn đến cáo buộc từ các chính trị gia đối lập rằng Thủ tướng Keir Starmer đang ưu tiên cải thiện quan hệ với Bắc Kinh hơn là an ninh quốc gia. Tuy nhiên, chính phủ kiên quyết phủ nhận điều đó.

Sự việc cũng diễn ra chỉ vài tuần trước khi chính phủ phải quyết định có nên phê duyệt kế hoạch xây dựng một đại sứ quán Trung Quốc mới tại London hay không. Những người phản đối cho rằng cơ sở mới sẽ gây ra rủi ro an ninh.

Hồi tháng 10, MI5 cho biết các điệp viên Trung Quốc đã tung các tin quảng cáo việc làm giả mạo để cố gắng dụ dỗ các chuyên gia Anh cung cấp thông tin, với hàng nghìn bài đăng đáng ngờ xuất hiện trên các nền tảng tuyển dụng trực tuyến.

Trong bài phát biểu thường niên tháng trước, Ken McCallum, Tổng giám đốc MI5, cho biết các điệp viên Trung Quốc gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia hàng ngày. Ông nói cơ quan của mình đã ngăn chặn các hoạt động của họ chỉ một tuần trước đó.

Ngày 6/11, Ngoại trưởng Anh David Lammy đã trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc, nhấn mạnh rằng bất kỳ hoạt động nào tìm cách làm suy yếu an ninh quốc gia của Anh sẽ không được dung thứ.

Ông cho biết Anh sẽ chi 170 triệu bảng để cải thiện công nghệ mã hóa được các công chức sử dụng để bảo vệ công việc nhạy cảm, nhằm ứng phó với mối đe dọa từ Trung Quốc và các nước khác.

Ngoài ra, sẽ có hướng dẫn an ninh cho các ứng cử viên bầu cử và kế hoạch thắt chặt các quy định về quyên góp chính trị, trong khi các thiết bị giám sát do Trung Quốc sản xuất đã được gỡ bỏ khỏi các địa điểm nhạy cảm.