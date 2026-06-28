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Thể thao trong nước

Học sinh Huế giành 28 huy chương tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc

ClockThứ Tư, 01/07/2026 08:57
HNN.VN - Đoàn Thể thao học sinh phổ thông TP. Huế đã giành 28 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng (HCV), 10 Huy chương Bạc (HCB) và 17 Huy chương Đồng (HCĐ) tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026, diễn ra từ ngày 20 đến 30/6 tại tỉnh Lâm Đồng.

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 Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế (ngoài cùng bên trái) nhận giải khuyến khích toàn đoàn môn điền kinh

Tham dự giải, đoàn học sinh TP. Huế có 71 vận động viên, tranh tài ở 4 môn gồm điền kinh, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền. Đây đều là những học sinh tiêu biểu từ các trường học trên địa bàn thành phố được tuyển chọn thông qua quá trình tập luyện, thi đấu.

Trong đó, môn điền kinh tiếp tục là thế mạnh của đoàn Huế khi đóng góp phần lớn số huy chương và đoạt giải Khuyến khích toàn đoàn. Nổi bật là em Trần Anh Nhật, học sinh Trường THPT Thuận An, xuất sắc giành HCV nội dung 200m nam THPT và HCB nội dung 100m nam THPT. 

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức, thu hút hơn 2.200 vận động viên là học sinh đến từ 30 đơn vị trên cả nước tranh tài ở 5 môn gồm bơi, điền kinh, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền, với tổng cộng 214 bộ huy chương.

Kết quả đạt được không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên mà còn phản ánh hiệu quả công tác giáo dục thể chất, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao trong các trường học trên địa bàn TP. Huế, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện học sinh.

MINH HIỀN
 Từ khóa: Học sinh Huếgiànhhuy chươngGiải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc
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