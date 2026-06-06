Học sinh Việt Nam đạt 4 Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2026

Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026 được tổ chức tại Vilnius, thủ đô nước Cộng hòa Lithuania từ ngày 12/7 đến ngày 19/7. Năm nay có 86 đoàn từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 6 đoàn quan sát viên, cùng gần 300 thí sinh dự thi.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi. Ngày 19/7, thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả 4 học sinh của Đội tuyển đều đạt Huy chương Bạc, gồm các em:

Thân Đức Chính, lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

Nguyễn Thành An, lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Nguyễn Lương Thái Duy, lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội;

Phùng Quang Hưng, lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

Trong số này có 3 học sinh Việt Nam xếp trong top 7 Huy chương Bạc, tổng điểm Đoàn Việt Nam trong nhóm 8 đoàn dẫn đầu tại kỳ thi.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự IBO 2026 (từ trái qua phải ảnh): Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Đoàn Long (Trưởng đoàn); các học sinh: Thân Đức Chính (Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thành An (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên), Nguyễn Lương Thái Duy (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội), Phùng Quang Hưng (Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa (Phó Trưởng đoàn).

IBO 2026 gồm hai ngày thi chính thức, một ngày thi lý thuyết với 2 bài thi mỗi bài 180 phút và 4 phòng thi thí nghiệm mỗi phòng thi 90 phút.

Hai bài thi lý thuyết có 100 câu hỏi chủ đề về các vấn đề thực tiễn toàn cầu, từ ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, chống biến đổi khí hậu, tới phòng bệnh cộng đồng, chẩn đoán và giải pháp điều trị một số bệnh nan y ở người.

Bốn phòng thi thực hành gồm: 1) Hóa sinh và Sinh học phân tử: về các năng lực phân tích gene, protein ứng dụng trong Công nghệ sinh học và Y học; 2) Sinh lý người và động vật: với các năng lực nghiên cứu trọng tâm về người từ dược lý học thuốc, bệnh lý máu và thí nghiệm mô phỏng về thận học; 3) Giải phẫu và hệ thống học động vật: đòi hỏi các kỹ năng vi phẫu, phân loại, định danh, nghiên cứu tiến hóa côn trùng gây bệnh và dự báo biến đổi khí hậu; 4) Sinh học máy tính thực vật: với các kỹ năng sử dụng các công cụ tính toán và máy tính phân tích cây trồng và nông nghiệp.

Olympic Sinh học quốc tế (IBO) được coi là kỳ thi quốc tế toàn diện hàng đầu về khoa học tự nhiên cấp trung học phổ thông, đòi hỏi kiến thức tổng hợp về Toán ứng dụng-Lý-Hóa-Sinh-Môi trường cùng các kỹ năng phòng thí nghiệm thiết yếu, trải rộng từ cấp phân tử, cơ thể tới hệ sinh thái và sinh quyển.

Với tinh thần Việt Nam sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, trong 8 ngày thi tại Đại học Vilnius, Lithuania, đoàn học sinh Việt Nam đã đạt được thành tích xuất sắc, tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng mà các Đội tuyển học sinh Việt Nam đạt được tại các kỳ thi Olympic quốc tế trong năm 2026 nói riêng và trong các năm gần đây.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả này tiếp tục khẳng định định hướng đúng đắn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và hội nhập quốc tế về công tác đào tạo, đánh giá học sinh năng khiếu theo mặt bằng tiên tiến của quốc tế.

https://nhandan.vn/hoc-sinh-viet-nam-dat-4-huy-chuong-bac-olympic-sinh-hoc-quoc-te-nam-2026-post976514.html