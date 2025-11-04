Đại học Huế - Hành trình vươn tầm châu lục

Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH trong một buổi thực hành, thí nghiệm

Nội lực

5 năm trước, ĐHH chỉ nằm trong nhóm 451-500 châu Á, nổi bật ở một số lĩnh vực như y - dược và khoa học cơ bản. Tuy nhiên, nhờ chiến lược tái cấu trúc toàn diện, đến năm 2025, ĐHH vươn lên top 350 châu Á; đồng thời được Times Higher Education (THE) xếp trong nhóm 601 - 800 thế giới, đặc biệt trở thành một trong số 11 trường đại học tại Việt Nam lọt bảng xếp hạng thế giới và đứng thứ 5 tại Việt Nam. Ba năm trở lại đây, số lượng công bố quốc tế của ĐHH tăng gần 40% mỗi năm. Năm 2024, các nhà khoa học thuộc ĐHH có hơn 2.600 bài báo quốc tế, cao gấp đôi so với năm 2021.

Theo TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách ĐHH, yếu tố quyết định cho bước ngoặt này đến từ chuyển đổi số trong quản trị đại học, tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh. Ông cho biết: “Chúng tôi tập trung đầu tư cho các lĩnh vực có lợi thế như y - dược, nông nghiệp, môi trường, vật liệu tiên tiến và trí tuệ nhân tạo. Mỗi đơn vị thành viên được trao quyền tự chủ mạnh hơn để phát triển năng lực đặc thù, gắn với chiến lược chung của ĐHH”.

ĐHH hiện dẫn đầu cả nước về nghiên cứu trong lĩnh vực nông lâm - y - sinh học ứng dụng, đặc biệt là các công trình về dược liệu, công nghệ gen và môi trường. Nhiều đề tài có giá trị chuyển giao cao đã được ứng dụng vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế vùng duyên hải miền Trung - Tây Nguyên. ĐHH hiện có 12 nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHH và 5 nhóm đạt chuẩn quốc tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp trường được QS và THE đánh giá cao ở tiêu chí “Nghiên cứu và tầm ảnh hưởng học thuật”.

Một trong những tiêu chí then chốt khác giúp ĐHH thăng hạng là chất lượng đào tạo và sự hài lòng của người học. Từ năm 2022, ĐHH đã triển khai đồng bộ mô hình quản trị đại học số, sử dụng hệ thống quản lý học tập LMS, dữ liệu học tập mở và nền tảng AI hỗ trợ giảng dạy. Việc giảng viên, sinh viên sử dụng công cụ số giúp tiết kiệm 30% thời gian quản lý và nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng học tập.

Hiện nay, ĐHH có hơn 60 ngàn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, với hàng trăm chương trình đào tạo đại học, sau đại học, trong đó hơn 20 chương trình đạt chuẩn quốc tế AUN-QA. Mô hình liên kết đào tạo quốc tế với các trường tại Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan cũng đang mở rộng mạnh mẽ, góp phần gia tăng điểm ở tiêu chí “Hội nhập quốc tế”.

Sinh viên tốt nghiệp ĐHH có việc làm sau 12 tháng đạt tỷ lệ trên 92%, đặc biệt ở các ngành y - dược, công nghệ thông tin, khoa học cơ bản và du lịch. Những con số này phản ánh hiệu quả của định hướng “đào tạo gắn với nhu cầu xã hội”.

Hội nhập quốc tế - chìa khóa để thăng hạng

Theo bảng QS Asia 2025, tiêu chí hợp tác quốc tế chiếm tới 20% tổng điểm và đây chính là lợi thế nổi bật của ĐHH. Tính đến giữa năm 2025, ĐHH thiết lập hơn 180 thỏa thuận hợp tác quốc tế với các đại học uy tín như Kyoto (Nhật Bản), Grenoble Alpes (Pháp), UC Davis (Mỹ), Mahidol (Thái Lan)...

Nhiều chương trình trao đổi sinh viên, thực tập nghiên cứu và đào tạo song bằng được triển khai, giúp sinh viên ĐHH có cơ hội trải nghiệm học thuật và văn hóa quốc tế. Riêng năm 2024, hơn 600 sinh viên và giảng viên của ĐHH tham gia các chương trình trao đổi quốc tế, tăng gấp 3 lần so với năm 2020. Cùng với đó, tỷ lệ giảng viên có bằng tiến sĩ nước ngoài đạt gần 45%, tạo nên môi trường học thuật đa văn hóa, hiện đại.

Các chuyên gia nhận định có 4 yếu tố cốt lõi lý giải cho sự bứt phá của ĐHH. Đó là, tự chủ và tái cấu trúc hệ thống đào tạo - mô hình Đại học vùng được tinh gọn, giao quyền tự chủ cho các trường thành viên, tối ưu hóa nguồn lực; chuyển đổi số toàn diện - ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong quản trị, học tập và nghiên cứu; đầu tư mạnh cho khoa học - công nghệ và quốc tế hóa nghiên cứu; chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cựu sinh viên Trường Du lịch - ĐHH Nguyễn Thiện Châu chia sẻ: “Em cảm nhận rõ sự thay đổi của ĐHH trong những năm gần đây. Các giảng đường, thư viện, phòng lab đều hiện đại hơn, giảng viên cũng ứng dụng công nghệ nhiều hơn trong dạy học. Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu, có cơ hội giao lưu quốc tế nhiều hơn, điều mà trước đây khá hiếm”.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ĐHH cho rằng, điều quan trọng nhất chính là văn hóa nghiên cứu đã lan tỏa. Sinh viên không chỉ học để thi, mà còn học để sáng tạo, để tạo ra giá trị thực tiễn. Môi trường học thuật cởi mở và tinh thần hội nhập giúp ĐHH trở thành điểm đến đáng tin cậy của giới học thuật trong và ngoài nước.

“Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2030, ĐHH sẽ nằm trong top 200 đại học hàng đầu châu Á và top 1.000 thế giới. Để đạt được mục tiêu, ĐHH tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu đa ngành, hợp tác doanh nghiệp và chuyển giao tri thức; đồng thời xây dựng các trung tâm nghiên cứu trọng điểm về AI, y sinh và năng lượng tái tạo…”, TS. Bùi Văn Lợi khẳng định.