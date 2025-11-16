  • Huế ngày nay Online
“Hành trình vì hòa bình” - Một di sản quý

HNN - “Hành trình vì hòa bình” là một trong bốn cuốn của bộ sách gia đình “Tướng Thanh - Tướng Vịnh” do Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Công ty Sách Omega+ giới thiệu, vừa được phát hành.

 Bìa sách “Hành trình vì hòa bình”

Bộ sách tái hiện chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, những người con ưu tú của Huế. Ba cuốn còn lại đều rất giá trị, bao gồm “Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh” (Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ biên), “Những cánh thư ra Bắc vào Nam” của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình và cuốn “Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế”.

Việc tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ là nhiệm vụ quân sự, mà còn là sứ mệnh cao cả, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của Việt Nam. Hồi ức “Hành trình vì hòa bình” của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được viết từ góc nhìn của người trong cuộc, kể lại chặng đường đầy gian nan của những chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam - từ những ngày đầu dò đường đến khi thực hiện nhiệm vụ tại châu Phi.

Hồi ức gồm 6 chương, trong đó 5 chương đầu ghi lại chân thực hành trình tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, với các chặng: Dò đường, Chuẩn bị và lên đường, Chuyện kể từ châu Phi, Nhìn lại và suy ngẫm, Hành trình tiếp nối. Chương cuối - Cảm xúc, tổng hợp những nhận định, chia sẻ và tình cảm của đồng đội, cộng sự.

Từng trang sách là lời kể chân thành về quá trình Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia sứ mệnh quốc tế, cũng như nỗ lực hiện thực hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Với “Hành trình vì hòa bình”, người đọc sẽ được cảm nhận rõ sự hy sinh thầm lặng, tinh thần đoàn kết quốc tế, phẩm chất nhân văn và tình đồng chí gắn bó của chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam. Bằng văn phong giản dị nhưng sâu lắng, sách tái hiện được tầm nhìn chiến lược của Quân đội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập với thông điệp nhân văn rõ ràng, hòa bình không chỉ là lý thuyết mà còn hiện diện trong từng hành động, từng bước chân của người lính nơi chiến trường. Đây là tác phẩm cuối cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hoàn thiện trước khi qua đời.

Hành trình của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh không chỉ ghi dấu bởi những chiến lược lớn lao, mà còn bởi sự giản dị, nhân văn và tình cảm trong từng câu chuyện nhỏ. Một trong số đó diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Qua cuộc họp trực tuyến với Bệnh viện Dã chiến 2.2, phía đầu cầu Nam Sudan báo cáo trong thời điểm này, chỉ huy bệnh viện cấp trung tá, thiếu tá cũng ra gác cổng, cũng vào phụ bếp anh em như bình thường. Nghe vậy, tướng Vịnh nói luôn: “Bây giờ mà có tình huống thì Thượng tướng cũng đi gác được, nên các đồng chí trung tá vui lòng đi gác”.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (1959 - 2023) là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc của dân tộc và của quê hương Huế. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, từ Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng đến Thứ trưởng Quốc phòng và là người đóng vai trò tiên phong trong việc đưa Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2013. Cuốn sách “Hành trình vì hòa bình” được ông ấp ủ và hoàn thành bản thảo vào tháng 6/2023, trước khi ông qua đời vào tháng 9/2023 ở tuổi 64, là món quà di sản mà ông muốn dành tặng cho thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp bước hành trình vì hòa bình trong tương lai.

Phước Ly (giới thiệu)
Thúc đẩy kế hoạch hòa bình ở Gaza

Theo truyền thông Israel, Kế hoạch ổn định Gaza của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến chia khu vực này thành hai phần.

Thúc đẩy kế hoạch hòa bình ở Gaza
Khai thác dữ liệu đặc thù di sản

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang từng bước xây dựng kho dữ liệu di sản đồ sộ - nền tảng cho một mô hình quản trị di sản thông minh, vừa bảo tồn, vừa tạo ra giá trị mới cho phát triển kinh tế - văn hóa.

Khai thác dữ liệu đặc thù di sản
Mong chờ một bảo tàng tư liệu Hán – Nôm

Kế hoạch dài hạn, kéo dài đến năm 2030 cho việc sưu tầm, phục hồi để số hóa, bảo quản và phát huy giá trị của các tư liệu Hán - Nôm vừa được UBND TP. Huế thông qua.

Mong chờ một bảo tàng tư liệu Hán – Nôm
Đại học Huế - Hành trình vươn tầm châu lục

Đại học Huế (ĐHH) đang trở thành một trong những biểu tượng tiêu biểu của giáo dục đại học miền Trung - Tây Nguyên, không chỉ bởi bề dày truyền thống gần 70 năm mà còn bởi sự bứt phá mạnh mẽ trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Việc ĐHH được xếp thứ 348 châu Á trong bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2025, tăng hơn 100 bậc so với giai đoạn 2020 - 2021 là minh chứng rõ nét cho hành trình chuyển mình đầy ấn tượng.

Đại học Huế - Hành trình vươn tầm châu lục
VierCycle và hành trình đưa e-bike về Cố đô

Những năm gần đây, cùng với định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị xe đạp đầu tiên của Việt Nam, các giải pháp giao thông xanh ngày càng được chú trọng. Trong số đó, bộ chuyển đổi trợ lực điện cho xe đạp do nhóm kỹ sư trẻ VierCycle phát triển đang được xem là một hướng đi mới, vừa hiện đại, vừa phù hợp với đặc thù đô thị nhỏ, yên bình như Huế.

VierCycle và hành trình đưa e-bike về Cố đô

