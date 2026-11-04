Phát triển thị trường hàng Việt Nam đồng bộ, bền vững

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, sức cạnh tranh giữa các ngành hàng chưa đồng đều; chất lượng, mẫu mã và giá cả một số sản phẩm còn nhiều hạn chế. Doanh nghiệp nhỏ còn gặp khó trong xây dựng thương hiệu, tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại; sản xuất còn phân tán, thiếu liên kết từ nguyên liệu đến tiêu thụ. Tình trạng hàng giả, gian lận xuất xứ, quảng cáo sai sự thật, nhất là trên các ứng dụng thương mại điện tử còn phổ biến, làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng đối với hàng hóa trong nước.

Những hạn chế này không chỉ do nguồn lực doanh nghiệp mà còn xuất phát từ tổ chức thị trường thiếu hiệu quả. Nhiều cơ sở sản xuất chưa đủ vốn, công nghệ và thông tin để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại ở một số địa phương còn nặng tính phong trào, chưa tạo được đầu ra ổn định. Trong khi người tiêu dùng ngày càng coi trọng chất lượng, nguồn gốc và độ an toàn, việc chỉ dựa vào tâm lý ủng hộ hàng nội địa sẽ khó tạo sức mua bền vững.

Ngày 29/10 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2069/ QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030 (Chương trình), nhằm tạo bước chuyển đột phá từ vận động tiêu dùng sang phát triển thị trường hàng Việt một cách đồng bộ, bền vững, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hàng Việt có chất lượng, nâng cao năng lực doanh nghiệp, củng cố niềm tin của người tiêu dùng, phát huy vai trò của thị trường trong nước nhằm đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế.

Chương trình đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 14-15%/năm, đạt khoảng 13,5-14 triệu tỷ đồng vào năm 2030; hơn 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử,...

Đây là những mục tiêu lớn, đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ từ chất lượng sản phẩm đến năng lực tổ chức thị trường. Trong đó, các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” với tiêu chí rõ ràng về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Việc xác thực, giám sát phải được thực hiện chặt chẽ, tránh biến bộ nhận diện thành hình thức quảng bá.

Nền tảng số hàng Việt Nam cần được vận hành hiệu quả, giúp người tiêu dùng tra cứu thông tin sản phẩm, doanh nghiệp và điểm bán. Mở rộng kênh phân phối, phát triển gian hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử, thúc đẩy bán lẻ đa kênh gắn với kiểm soát chất lượng. Hoạt động kích cầu, kết nối tiêu thụ hàng địa phương cần gắn với du lịch, ẩm thực và dịch vụ,...

Để Chương trình thật sự đi vào cuộc sống, bản thân các doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, cải tiến mẫu mã, chất lượng phải được bảo đảm trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh; giá cả hợp lý, dịch vụ hậu mãi phải được chú trọng. Cần tiếp tục tăng cường liên kết với hợp tác xã, hộ kinh doanh và hệ thống phân phối, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Về phía người tiêu dùng, việc ưu tiên hàng Việt cần đi cùng sự lựa chọn có hiểu biết, dựa trên chất lượng, nguồn gốc, độ an toàn và uy tín của nhà sản xuất; chủ động phản hồi, cung cấp thông tin và lên tiếng trước những hành vi gian lận, xâm phạm quyền lợi của mình.

Chỉ khi doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng chung tay, góp phần củng cố vị thế hàng Việt trên thị trường trong nước mới có thể tạo nền tảng vững chắc đưa thương hiệu hàng Việt Nam vươn xa, khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

https://nhandan.vn/phat-trien-thi-truong-hang-viet-nam-dong-bo-ben-vung-post1000043.html