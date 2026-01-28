Thêm vòng đời cho vật liệu cũ

Khách hàng trải nghiệm khảm vỏ trứng, một trong những công đoạn của tranh sơn mài.

Nguồn cảm hứng

Từ những mảnh vỏ trứng tưởng chừng như đã bỏ đi, anh Minh Vương (du khách đến từ Đà Nẵng) tỉ mỉ dùng sơn, keo để ghép lại thành bức tranh thiên mã. “Đến Nghĩa Collection, tôi được tự tay khảm vỏ trứng, một trong những công đoạn của tranh sơn mài và làm thêm một số món đồ kỷ niệm khác. Qua đó, tôi hiểu hơn về giá trị văn hóa của vùng đất này”, anh Vương nói.

Nghĩa Collection kết hợp vật liệu tái chế với kỹ thuật thủ công truyền thống. Vải vụn, vải jeans cũ, gáo dừa, gỗ tạp được chọn lọc, chế tác thành móc khóa, trang sức, tượng gỗ và hàng lưu niệm. Giá trị của những vật liệu cũ được tạo thêm từ cách xử lý, thiết kế và công sức của người thợ.

Anh Ngô Mạnh Quân, người có hơn 10 năm kinh nghiệm gắn bó với nghề tại Nghĩa Collection, chia sẻ: “Những mảnh vải tưởng chừng đã hết một vòng đời được chúng tôi góp nhặt, chọn lọc và trao cho chúng một hình hài mới, trở thành những chiếc lồng đèn mang theo màu sắc, ký ức và niềm vui của mùa trăng. Với Nghĩa Collection, tái chế không chỉ là câu chuyện về vật liệu. Đó còn là cách để một thứ cũ được bắt đầu lại, một đôi tay được trao cơ hội và một câu chuyện được kể tiếp”.

Không dừng lại ở những sản phẩm thời trang hay phụ kiện nhỏ lẻ, Nghĩa Collection còn đưa các chất liệu mộc mạc như cát, sỏi, giấy dó, giấy thủ công, gỗ, gáo dừa... vào nghệ thuật chế tác; phân phối sổ tay handmade, phụ kiện tóc từ vải lụa cho các nhà hàng, khách sạn và các sự kiện lớn. Nhờ đó, phế liệu không còn là gánh nặng của môi trường, mà trở thành nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo.

Kể chuyện nghề và trao sinh kế

Thông qua chiến dịch “Thủ công kể chuyện Huế” và sáng kiến “Mỗi sản phẩm - một mã QR sống”, những món đồ vô tri đã kể nên những câu chuyện về văn hóa truyền thống. Cùng với đó, những chiến dịch như “Người thợ lên sóng” đang nỗ lực kéo gần khoảng cách giữa người làm nghề và công chúng. Sức hút từ những sản phẩm mang đậm tính bản địa đã thu hút nhiều du khách trong nước và khách quốc tế đến từ Pháp, Mỹ, Ý, Trung Quốc… tìm đến Nghĩa Collection như một điểm dừng chân để được trải nghiệm làm đồ thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa Huế.

Không giữ câu chuyện văn hóa cho riêng mình, Nghĩa Collection còn chủ động “mang Huế đi xa”. Cơ sở dự định mở thêm điểm thương mại tại Đà Nẵng, Hội An. Gần đây nhất, họ đã mang câu chuyện văn hóa Huế đến Hội An, tổ chức workshop làm lồng đèn trung thu lồng ghép kể chuyện lịch sử cho 150 bạn nhỏ, góp phần bồi đắp cho thế hệ trẻ tình yêu và sự trân trọng đối với di sản.

Ngoài câu chuyện văn hóa, cơ sở còn hướng đến việc tạo sinh kế cho những người nghệ sĩ, người yếu thế, người khuyết tật. Với phương châm “Đổi phế liệu lấy sản phẩm Nghĩa Collection”, mô hình hiện đang duy trì việc làm thường xuyên cho một số nghệ sĩ và khoảng 10 lao động thời vụ. Nhờ những đôi tay khéo léo, sự kiên nhẫn và niềm yêu nghề của những người thợ đặc biệt này, các vật liệu phế thải đã biến thành những tác phẩm mang giá trị độc bản.

Anh Trương Viết Lợi, quản lý tại Nghĩa Collection bộc bạch: “Câu chuyện tái chế ở đây không chỉ là tạo ra sản phẩm ứng dụng mà còn là mong muốn đưa mỗi sản phẩm thành một tác phẩm nghệ thuật, mang giá trị độc bản và tạo việc làm bền vững cho cộng đồng”.

Từ những vật liệu được góp nhặt, người thợ tạo ra sản phẩm có thể sử dụng, làm quà hoặc trở thành một phần của hoạt động trải nghiệm. Mỗi món đồ vì thế mang theo công sức của người làm nghề và câu chuyện văn hóa mà cơ sở muốn giới thiệu đến người mua.