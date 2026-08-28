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ClockThứ Sáu, 23/10/2026 14:38

Dự kiến thi tuyển vào lớp 10 chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn

Việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất theo một trong các phương thức: thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Đối với phương thức thi tuyển thì chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định cho học sinh và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

Công bố điểm tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027Đề thi vừa sức, bám sát chương trìnhHơn 18.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông

 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Nội dung về quy định tiếp nhận học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trong Dự thảo Thông tư Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp bậc phổ thông, lấy ý kiến góp ý hết ngày 1/11.

Theo đó, đối với lớp 10, tại Dự thảo vẫn giữ các phương thức hiện hành nhưng định hướng giảm tổ chức thi tuyển khi chưa thực sự cần thiết.

Dự thảo nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương, quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 đối với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đối với thi tuyển, Dự thảo quy định thi tuyển vào lớp 10 gồm 2 môn Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn 120 phút, môn Toán 90 phút hoặc 120 phút. Nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều này nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định để học sinh chủ động trong kế hoạch học tập và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

Đối với việc tiếp nhận vào trường trung học phổ thông chuyên, học sinh phải thi các môn thi chung và 1 môn thi chuyên. Mỗi môn chuyên có 1 đề thi riêng theo chương trình môn học cấp trung học cơ sở, nội dung thi bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ các đối tượng thuộc diện chính sách được tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích. Đồng thời dự thảo giao quyền cho địa phương căn cứ điều kiện thực tế và các quy định pháp luật để xác định đối tượng tuyển thẳng bảo đảm nguyên tắc và mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp.

https://nhandan.vn/du-kien-thi-tuyen-vao-lop-10-chi-gom-2-mon-toan-va-ngu-van-post997546.html

Theo nhandan.vn
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dự kiếnthi tuyển vào lớp 102 môn Toán và Ngữ văn
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