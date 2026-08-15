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ClockThứ Sáu, 28/08/2026 14:51

Sau sắp xếp trường học, dự kiến giảm hơn 50% cơ sở giáo dục, giảm mạnh biên chế giáo viên

Việc triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại các địa phương trên cả nước dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/8. Tổng số cơ sở giáo dục dự kiến giảm 50,5%, từ hơn 37,5 nghìn xuống gần 18,6 nghìn cơ sở; giảm hơn 32,6 nghìn hiệu trưởng, hiệu phó và hơn 11 nghìn nhân viên trường học.

Sắp xếp mạng lưới trường học: Từ giảm đầu mối đến bài toán vận hànhSắp xếp mạng lưới trường học, sẵn sàng cho năm học mới Kiện toàn mạng lưới trường học sau sắp xếp

 (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Trong năm học 2025-2026, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đã rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, đánh giá quy mô trường, lớp, điểm trường, đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp, triển khai theo lộ trình, bảo đảm không gián đoạn dạy học và không ảnh hưởng quyền lợi các bên liên quan.

Từ tháng 7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn và phấn đấu giảm trên 50% tại khu vực đô thị, trung tâm so với thời điểm 1/7/2025; giảm triệt để các điểm trường lẻ dưới 3 lớp; bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non và 1 cơ sở giáo dục phổ thông.

Nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy. Số biên chế dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 giáo viên xuống còn 43.267 giáo viên.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai năm học 2026-2027 ngày 27/8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, cả nước dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống 18.575 cơ sở, tương ứng giảm 50,5%.

Cũng theo Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, việc sắp xếp đồng thời tạo điều kiện bố trí lại đội ngũ; dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên, trong đó nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy. Số biên chế dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 giáo viên xuống còn 43.267 giáo viên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số hiệu trưởng, hiệu phó còn lại sau khi sắp xếp sẽ được xem xét bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp để góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ hiện nay.

Số nhân viên hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi sắp xếp được bố trí vào vị trí việc làm nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu số lượng người làm việc mà chưa yêu cầu đáp ứng ngay tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm mới (trừ vị trí việc làm kế toán và y tế trường học), hoặc bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo nếu đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo và đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng ngay vị trí việc làm nhà giáo. Sử dụng linh hoạt, tối ưu hóa đội ngũ nhà giáo thông qua các biện pháp điều động, thuyên chuyển, biệt phái, hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường giữa các điểm trường, phân hiệu và các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn.

https://nhandan.vn/sau-sap-xep-truong-hoc-du-kien-giam-hon-50-co-so-giao-duc-giam-manh-bien-che-giao-vien-post985062.html

Theo nhandan.vn
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