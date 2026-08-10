Sức mạnh từ dân chủ ở cơ sở

Đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới kỳ vọng đáp ứng được những yêu cầu từ cử tri.

Minh bạch từng lá phiếu

Ông Hoàng Quảng Hùng, cử tri tổ dân phố 8, phường Thuận Hóa, cầm chiếc điện thoại trên tay rồi chậm rãi quét mã QR để thực hiện quyền bầu cử của mình. Với ông, đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử “số” ngay tại khu dân cư. Dù ban đầu bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau vài thao tác đơn giản trên nền tảng Hue-S, lá phiếu của ông Hùng đã được gửi đi nhanh chóng.

Tại nhiều khu dân cư của phường Thuận Hóa, những ngày diễn ra hội nghị cộng đồng dân cư bầu tổ trưởng tổ dân phố tràn ngập bầu không khí dân chủ và nhẹ nhàng, gần gũi. Những chiếc điện thoại thông minh đã trở thành “hòm phiếu điện tử” của người dân. Cử tri chỉ cần đăng nhập Hue-S hoặc quét mã QR để tham gia bầu cử, thay cho các hình thức biểu quyết truyền thống.

Ông Trần Xuân Nhị, cử tri tổ dân phố 9, phường Thuận Hóa chia sẻ, sau khi thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, ông nhận thấy đội ngũ cán bộ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân kỳ vọng những nhân sự mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành phố và phường giao phó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đoàn kết.

Thuận Hóa là một trong những địa phương tiên phong của TP. Huế đưa công nghệ thông tin vào công tác bầu cử ở khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa cho biết, địa phương kỳ vọng việc tổ chức bầu cử lần này sẽ góp phần chuyển đổi tư duy điều hành ở cơ sở theo hướng khoa học, hiện đại và đổi mới. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tổ chức và điều hành các hoạt động ở địa phương, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Chọn người gần dân

Nếu hình thức bầu cử là điểm mới dễ nhận thấy, thì thay đổi quan trọng hơn nằm ở yêu cầu đối với đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. So với trước đây, tiêu chuẩn đã được nâng lên theo hướng toàn diện hơn, bổ sung các yêu cầu về kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Ông Nguyễn Công Hồng, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Mỹ, phường Phú Xuân cho rằng, trách nhiệm của tổ trưởng phải được thể hiện bằng kết quả công việc cụ thể. Ban cán sự tổ phải gần dân, hiểu dân hơn và tìm ra cách làm phù hợp với đặc thù của từng hộ gia đình, từng khu vực dân cư.

Tổ dân phố là nơi trực tiếp đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Khi bộ máy tổ dân phố vận hành thông suốt, đó sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại phường Phú Xuân, bà Lê Thị Phương Thủy (cư dân tổ dân phố Thuận Hòa) bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ cán bộ mới ở cơ sở. “Khi người dân được tham gia lựa chọn, được tiếp cận thông tin minh bạch và thấy tiếng nói của mình có giá trị, niềm tin xã hội sẽ được củng cố. Và khi những người được tín nhiệm ý thức rõ trách nhiệm trước cộng đồng, bộ máy ở cơ sở sẽ có thêm động lực để phục vụ Nhân dân tốt hơn”, bà Thủy chia sẻ.