Điểm hẹn của “Sinh viên 5 tốt”

Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” Đại học Huế

CLB "Sinh viên 5 tốt" chính thức ra mắt vào ngày 4/10/2020, xuất phát từ nhu cầu tập hợp, kết nối những sinh viên có định hướng rèn luyện toàn diện theo phong trào "Sinh viên 5 tốt" do Hội Sinh viên Việt Nam phát động. CLB ra đời với mong muốn không chỉ dừng lại ở một danh hiệu thi đua, mà tạo nên một môi trường sinh hoạt, học tập và cống hiến lâu dài cho sinh viên thuộc khuôn khổ Đại học Huế. Trải qua 5 năm hoạt động và phát triển, CLB "Sinh viên 5 tốt" có sự mở rộng về quy mô. Số lượng thành viên thay đổi theo từng năm, hiện nay, CLB quy tụ hàng trăm thành viên đến từ nhiều trường, khoa khác nhau trong hệ thống Đại học Huế. Con số thành viên hiện tại là 380 người và CLB đang có nhu cầu tuyển thêm 250 bạn sinh viên nữa.

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" gắn liền với năm tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Ban đầu nhiều sinh viên cũng thấy áp lực vì phải cân bằng năm tiêu chí này. Tuy nhiên, khi tham gia hoạt động của CLB, nhiều bạn mới nhận ra các tiêu chí này không quá xa vời mà gắn liền với những việc quen thuộc trong đời sống hàng ngày.

Một điểm dễ nhận thấy ở CLB "Sinh viên 5 tốt" là không khí sinh hoạt khá gần gũi. Không có sự phân biệt rõ ràng giữa người mới và người cũ, giữa cán bộ hay thành viên. Mọi người đến với nhau bằng sự chủ động và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Hàng năm, CLB thường tổ chức tuyển thành viên, kết hợp truyền thông trên fanpage, các nhóm sinh viên và hệ thống Đoàn - Hội. Hoạt động của CLB khá đa dạng. Có những buổi sinh hoạt nghiêm túc, tập trung trao đổi về kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học hoặc cách quản lý thời gian, tập huấn kỹ năng mềm, những chương trình tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng và các sự kiện chung của Đại học Huế. Nhưng cũng có những buổi nhẹ nhàng, nơi mọi người chỉ ngồi lại trò chuyện, chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện thực tế từ anh chị khóa trước.

CLB hướng đến sự rèn luyện toàn diện cho sinh viên của Đại học Huế, nhưng không đặt nặng những điều quá lớn. Chủ yếu bắt đầu từ những việc nhỏ như cách cư xử với thầy cô, bạn bè, thái độ khi tham gia các hoạt động chung với tập thể. Trong học tập, CLB không gây áp lực phải đạt thành tích cao, mà khuyến khích mỗi người nhìn lại cách học của mình để tìm phương pháp phù hợp và hiệu quả hơn. Ngoài ra, CLB tổ chức nhiều chương trình tình nguyện vào những dịp đặc biệt và để lại nhiều kỷ niệm. Có những chuyến đi khá vất vả nhưng vẫn rất vui vì mỗi người đều cảm nhận rõ những giá trị đóng góp của mình. Chị Nguyễn Thị Linh, Trưởng ban Truyền thông, khóa VI chia sẻ: “Nhờ tham gia tổ chức các hoạt động chung, tôi dần quen với làm việc nhóm, dám phát biểu ý kiến và không còn ngại khi đứng trước đông người. Những kỹ năng này trước đây tôi nghĩ chỉ người hướng ngoại mới có”.

CLB còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cống hiến cho sinh viên. Góp phần phát triển phong trào "Sinh viên 5 Tốt" tại Đại học Huế, tuyên dương và khen thưởng nhiều cá nhân đạt danh hiệu cao quý này và "Sao tháng Giêng" cấp Đại học Huế.

Chị Văn Hoàng Nguyên Phương, Chủ nhiệm CLB "Sinh viên 5 tốt" khóa VI thuộc Đại học Huế cho biết: “Nhiều bạn nghĩ phải thật giỏi mới tham gia được CLB. Thực ra, chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và mong muốn rèn luyện, phát triển bản thân của sinh viên. CLB tạo động lực để mọi người tiến bộ chứ không tạo áp lực”. Phương cho biết thêm, sinh viên thì ai cũng bận đi học, đi làm thêm cả, vì vậy, CLB luôn rất cố gắng linh hoạt thời gian để các bạn có thể tham gia.

Phương chia sẻ, để duy trì hoạt động ổn định, CLB xây dựng lịch sinh hoạt định kỳ và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng ban, từng thành viên; việc phát huy vai trò nòng cốt của mỗi thành viên là yếu tố giúp CLB duy trì sự bền vững và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng sinh viên. Đồng thời, CLB luôn giữ sự kết nối chặt chẽ với Hội Sinh viên Đại học Huế để nhận sự hỗ trợ về định hướng và nguồn lực.

Ngoài ra, khi được hỏi về điều gì khiến bạn gắn bó với CLB "Sinh viên 5 tốt", chị Nguyễn Thị Phúc Tường, nguyên Nhóm trưởng Nhóm 2, khóa VI chia sẻ thật lòng: “Với tôi, làm cán bộ CLB đơn giản là được sống đúng với tuổi trẻ của mình. Được tham gia hoạt động, được gặp gỡ mọi người, được góp một phần nhỏ cho tập thể. Có lúc cũng mệt, cũng áp lực, nhưng mỗi lần nhìn lại thì mình thấy rất vui và tự hào vì đã dành tuổi trẻ cho những điều có ý nghĩa”.

CLB "Sinh viên 5 tốt" Đại học Huế đang góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên có trách nhiệm và quan tâm đến cộng đồng. Với nhiều sinh viên, đây là nơi để thử sức và thay đổi bản thân. Các bạn đã có những trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ trong quãng đời sinh viên. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào, CLB còn là nơi giúp nhiều bạn định hình rõ hơn mục tiêu học tập, hướng đi tương lai và động lực phát triển bản thân. Nhiều thành viên sau khi tham gia đã trở nên tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn và có thêm nhiều mối quan hệ tích cực. Nhờ vậy, hành trình trưởng thành của sinh viên không còn là câu chuyện cá nhân, mà trở thành hành trình chung trong một cộng đồng cùng nhau tiến bộ.