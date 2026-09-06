Đặt tên trường mới: Giữ dấu ấn vùng đất

Sau thời gian ngắn, học sinh Trường THCS Thanh Thủy đã quen với tên gọi mới.

Gắn với danh nhân, vùng đất

Sau sắp xếp mạng lưới trường học, Trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Trường An và Trường Tiểu học Phước Vĩnh. Việc đặt tên trường sau sáp nhập được phường Thuận Hóa xem xét trên cơ sở đặc điểm lịch sử, văn hóa của địa bàn.

Bà Thân Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu cho hay, trường nằm trên tuyến đường mang tên Phan Bội Châu và gần di tích cụ Phan nên việc lựa chọn tên này có sự gắn kết với không gian lịch sử, văn hóa của địa phương. Quan trọng hơn, tên gọi tạo điều kiện để nhà trường đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với học sinh, từ đó giáo dục đạo đức, truyền thống cho các em.

“Từ tên trường quen thuộc mỗi ngày, học sinh có thể tiếp cận những câu chuyện về quê hương và những người đã có đóng góp cho đất nước, tìm hiểu câu chuyện phía sau tên gọi ấy. Nhà trường tổ chức cho học sinh tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Phan Bội Châu, tham quan di tích, qua đó giúp các em hiểu hơn về lịch sử quê hương”, bà Hà chia sẻ.

Không chỉ lựa chọn tên gắn với danh nhân, nhiều địa phương còn giữ lại những địa danh quen thuộc trong tên trường sau sắp xếp. Tại phường Thanh Thủy, tên các trường cơ bản được lựa chọn từ những địa danh đã gắn bó với người dân trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Cụ thể, ở cấp mầm non có Trường Mầm non Thủy Thanh, Trường Mầm non Thủy Phương; cấp tiểu học có các trường Tiểu học Thủy Thanh, Tiểu học Thủy Dương và Tiểu học Thủy Phương. Riêng ba trường THCS Thủy Thanh, Thủy Dương và Thủy Phương được hợp nhất thành Trường THCS Thanh Thủy.

Ông Phan Văn Công, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Thủy cho biết, sau sắp xếp, trên địa bàn phường chỉ còn một trường THCS nên việc lấy tên Thanh Thủy, gắn với tên phường hiện nay là phù hợp. Tên gọi mới cũng giữ được sự liên hệ với địa danh quen thuộc, không tạo cảm giác quá xa lạ với thầy và trò.

Đối với học sinh, thì để tên gọi mới trở nên thân thuộc cũng cần có thời gian. Phùng Thị Kim Ngân, học sinh lớp 9/6, Trường THCS Thanh Thủy cho biết, những ngày đầu em thấy khá lạ, đôi lúc còn nhầm với tên cũ. Sau một thời gian, em dần quen với tên trường mới. Giờ nghe tên Trường THCS Thanh Thủy, em đã thấy gần gũi và thân thương hơn.

Giữ những dấu ấn thân quen

Trong số 500 trường từ mầm non đến THCS thuộc diện rà soát, mạng lưới trường học còn 254 trường sau sắp xếp, sáp nhập. Cùng với việc tổ chức lại trường lớp, các địa phương cũng cân nhắc việc đặt tên cho những ngôi trường mới sao cho phù hợp với diện mạo mới nhưng vẫn giữ được những dấu ấn đã gắn với vùng đất. Bởi phía sau mỗi tên trường không chỉ là một địa chỉ, mà còn có lịch sử, truyền thống, bản sắc của nhà trường và tình cảm của nhiều thế hệ thầy, trò, phụ huynh. Vì vậy, các phương án đặt tên được bàn bạc, lấy ý kiến trước khi địa phương xem xét, thống nhất.

Tại phường An Cựu, địa phương tổ chức tham vấn các nhà sử học, nguyên lãnh đạo thành phố và đại diện các ngành liên quan về phương án đặt tên trường sau sắp xếp. Mục tiêu là lựa chọn tên gọi phù hợp, đồng thời cân nhắc việc kế thừa những tên danh nhân đã gắn với các trường học trên địa bàn.

Cụ thể, Trường Mầm non An Tây sáp nhập vào Trường Mầm non An Cựu, giữ tên Trường Mầm non An Cựu. Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Ngự Bình và Trường Tiểu học Huyền Trân sáp nhập, lấy tên Trường Tiểu học Huyền Trân; Trường Tiểu học số 1 An Đông và Trường Tiểu học An Cựu sáp nhập, lấy tên Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ. Ở cấp THCS, Trường THCS Đặng Văn Ngữ và Trường THCS Duy Tân sáp nhập, lấy tên Trường THCS Duy Tân.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho rằng, trong quá trình lựa chọn, phường ưu tiên yếu tố kế thừa, hạn chế những thay đổi không cần thiết, đồng thời cân nhắc sự phù hợp với thực tế và sự đồng thuận của cộng đồng.

Sau sắp xếp, những bảng tên mới được dựng lên, đánh dấu sự thay đổi trong tổ chức và diện mạo của các trường. Những câu chuyện về danh nhân, địa danh, lịch sử và truyền thống của vùng đất vẫn được giữ lại, tiếp tục hiện diện trong đời sống học đường. Mỗi cái tên, vì thế, không chỉ giúp nhận diện một ngôi trường, mà còn có thể trở thành một địa chỉ văn hóa để học sinh tìm hiểu và thêm gắn bó với quê hương.