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Hoàn thiện công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 130 năm Quốc Học - Huế

HNN.VN - Chiều 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) làm việc với Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập trường (1896 - 2026), diễn ra trong tháng 10/2026. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

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Thầy và trò Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tập luyện chương trình nghệ thuật chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Theo báo cáo của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, đến nay, trường đã triển khai các phần việc về truyền thông, biên soạn kỷ yếu, xây dựng phim tư liệu, triển lãm, chương trình nghệ thuật, lễ tân - hậu cần, hoạt động học sinh và kết nối cựu học sinh.

Trường đã hoàn thiện kế hoạch truyền thông; thu thập, phân loại tư liệu phục vụ biên soạn kỷ yếu “Trường Quốc Học - Huế: 130 năm xây dựng và phát triển”. Công tác sưu tầm hình ảnh, hiện vật, kỷ vật của các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh phục vụ triển lãm cũng đang được triển khai.

Bên cạnh đó, phương án hội trại truyền thống, các gian hàng giao lưu, không gian trải nghiệm của học sinh - cựu học sinh đang được hoàn thiện. Nhà trường cũng kết nối các thế hệ cựu học sinh trong và ngoài nước, vận động nguồn lực thực hiện các công trình tri ân trong khuôn khổ Dự án “Quốc Học tôi yêu”.

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các phần việc, nhất là các hạng mục cơ sở vật chất, cảnh quan và công tác tổ chức lễ kỷ niệm; đồng thời thống nhất giải pháp, phân công nhiệm vụ và tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, chuỗi hoạt động kỷ niệm gồm lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ thầy cô, học sinh tiêu biểu; lễ mít-tinh kỷ niệm 130 năm thành lập trường; chương trình nghệ thuật “Quốc Học - 130 năm một dòng chảy”. Ngoài ra còn có hội thảo về tạo nguồn học sinh xuất sắc cho trường chuyên từ bậc THCS, triển lãm “130 năm Trường Quốc Học”, cuộc thi tìm hiểu về nhà trường và chương trình “Về lại mái trường xưa”.

Dịp này, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba nhân kỷ niệm 130 năm thành lập trường.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
chuẩn bịlễ kỷ niệm130 nămTrường THPT Chuyên Quốc Học - Huế
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