Nguyễn Viết Tài - Dấu ấn của người đội trưởng U17 Huế

Nguyễn Viết Tài.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Nguyễn Viết Tài sở hữu lối chơi toàn diện và hiện đại. Khả năng thu hồi bóng hiệu quả, bao quát không gian rộng cùng tư duy chiến thuật sắc bén giúp Tài luôn xuất hiện ở những điểm nóng của trận đấu. Dù đội nhà cần đánh chặn từ xa, điều tiết nhịp độ, tổ chức triển khai bóng hay gây sức ép lên đối phương, Viết Tài đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Em trở thành “lá phổi” nơi tuyến giữa, giữ vai trò kết nối giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời là chỗ dựa đáng tin cậy của U17 Huế trong suốt hành trình tại giải đấu.

Đội trưởng U17 Huế còn là nhân tố quan trọng trong việc phát triển lối chơi tấn công. Những đường chuyền chính xác, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, tư duy xử lý bóng thông minh cùng sự bình tĩnh trong những thời điểm quyết định giúp U17 Huế duy trì thế trận mạch lạc. Đặc biệt, Viết Tài luôn biết cách xuất hiện đúng lúc để tạo nên sự khác biệt bằng những pha dứt điểm hoặc kiến tạo mang tính bước ngoặt.

Phong độ xuất sắc của Nguyễn Viết Tài được thể hiện rõ nét tại Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2026. Kết thúc giải đấu, đội trưởng U17 Huế ghi 6 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất của U17 Huế. Đây là những con số ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm, phản ánh rõ sự toàn diện trong chuyên môn cũng như tầm ảnh hưởng của Tài đối với lối chơi chung của toàn đội.

Đặc biệt, tại trận bán kết gặp U17 SHB Đà Nẵng, Nguyễn Viết Tài tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh khi trực tiếp ghi 1 bàn thắng và thực hiện 1 pha kiến tạo, góp công lớn giúp U17 Huế giành chiến thắng 2 - 1 để góp mặt trong trận chung kết U17 quốc gia. Không chỉ đóng góp về mặt chuyên môn, Viết Tài còn là người luôn động viên, khích lệ tinh thần đồng đội, giữ vững sự tự tin cho toàn đội trong những thời điểm khó khăn nhất của trận đấu.

Chia sẻ sau khi cùng U17 Huế giành quyền vào chơi trận chung kết, Nguyễn Viết Tài khiêm tốn bày tỏ: “Em rất hạnh phúc khi cùng các đồng đội đưa U17 Huế vào chung kết. Sáu bàn thắng là niềm vui của cá nhân, nhưng điều em tự hào hơn là cả đội đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của bóng đá Huế”.

Trên sân cỏ, Viết Tài là người truyền lửa, sẵn sàng thúc đẩy đồng đội thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Ngoài đời, Tài luôn hòa đồng, chân thành, tôn trọng ban huấn luyện và sẵn sàng hỗ trợ các đồng đội trẻ hơn. Chính những phẩm chất ấy đã giúp Viết Tài trở thành một cầu thủ trẻ vừa giỏi chuyên môn vừa chuẩn mực trong ứng xử.

Trước trận chung kết, dù đứng trước cơ hội lịch sử, đội trưởng U17 Huế vẫn giữ sự bình tĩnh và quyết tâm: “Toàn đội đã đi được một chặng đường rất dài để có mặt ở trận chung kết. Chúng em sẽ chuẩn bị thật tốt, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất và không bỏ cuộc ở bất kỳ thời điểm nào. Mục tiêu của U17 Huế là cống hiến một trận đấu đẹp và cố gắng hết sức để mang chiếc cúp vô địch về cho bóng đá Huế”.

Dù chưa thể chạm tay vào chức vô địch và khép lại giải đấu với tấm Huy chương Bạc đáng tự hào, nhưng những gì Nguyễn Viết Tài cùng các đồng đội thể hiện đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Từ một cầu thủ luôn âm thầm cống hiến, Nguyễn Viết Tài đang từng bước khẳng định hình ảnh của một thủ lĩnh thực thụ: Bản lĩnh trong thi đấu, mẫu mực trong lối sống và luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo.

Ở tuổi 17, phía trước Viết Tài vẫn còn một chặng đường dài. Nếu tiếp tục giữ vững tinh thần cầu tiến, sự chuyên nghiệp trong tập luyện và khát vọng vươn lên, đội trưởng U17 Huế hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong bóng đá chuyên nghiệp.