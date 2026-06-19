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ClockThứ Năm, 03/09/2026 14:10

Dấu ấn từ những chuyến hành quân dã ngoại

HNN - Mỗi chuyến hành quân dã ngoại về với cơ sở đối với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 2 trực thuộc Trung đoàn CSCĐ số 5 (Bộ Công an) là những tháng ngày khó quên. Đây không chỉ là khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sát với thực tiễn cơ sở mà còn là những việc làm cụ thể, thiết thực thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân.

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 Ban Chỉ huy Tiểu đoàn CSCĐ số 2 trao quà cho gia đình ông Trần Duy Ý - thân nhân liệt sĩ.

"3 cùng"

 Trong nửa tháng hành quân dã ngoại về phường Thanh Thủy, TP. Huế (từ ngày 5 - 20/8/2026), CBCS Tiểu đoàn CSCĐ số 2 ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  còn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.

Ông Ngô Văn Nhơn, gia đình chính sách ở phường Thanh Thủy xúc động khi chứng kiến những việc làm của lực lượng CSCĐ. Ông Nhơn kể, ngoài việc giúp dân giữ gìn ANTT, lực lượng CSCĐ còn góp phần làm đẹp diện mạo làng quê Thanh Thủy, tuyên truyền pháp luật, trao quà cho các gia đình chính sách…

Đã nhiều lần tham gia hành quân dã ngoại về cơ sở giúp dân, Đại úy Trần Văn Trung, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ số 2 cho biết: Lần này về với phường Thanh Thủy, tôi và các chiến sĩ được rèn quân sát với thực địa vùng đồng bằng sông nước; tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT tại các khu dân cư, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tụ tập gây mất an toàn giao thông và trật tự công cộng. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Đợt hành quân dã ngoại tại phường Thanh Thủy, Tiểu đoàn CSCĐ số 2 phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phường tạo lá chắn vững chắc cho sự bình yên của Nhân dân. Đơn vị đã huy động hơn 500 lượt CBCS tham gia tuần tra vũ trang, kiểm soát địa bàn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm và tại các khu vực phức tạp về ANTT.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác dân vận là một trong những điểm sáng của đợt hành quân lần này. Với tinh thần “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với Nhân dân), CBCS Tiểu đoàn CSCĐ số 2 đã ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang, khơi thông hơn 2km kênh Nam Sông Hương, làm sạch hơn 5km các tuyến đường dân sinh và khuôn viên trường học trên địa bàn phường.

Thắt chặt tình quân dân

 Dịp này, ban chỉ huy đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn phường.

Bà Ngô Thị Ái Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Thủy nhấn mạnh: “Sự có mặt của CBCS Tiểu đoàn CSCĐ số 2 không chỉ giúp địa phương bảo đảm tốt tình hình ANTT, mà những công trình, phần việc nghĩa tình của các đồng chí đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng Nhân dân địa phương”.

Thiếu tá Phan Công Hiếu, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ số 2 thông tin, những đợt hành quân dã ngoại về với cơ sở nằm trong kế hoạch của Trung đoàn CSCĐ số 5 (Bộ Công an) và của đơn vị. Từ miền núi như A Lưới, Nam Đông đến những vùng đồng bằng, biển, đầm phá… đây không chỉ là dịp nâng cao năng lực tác chiến cho CBCS mà còn để lại nhiều dấu ấn sâu đậm về tình quân dân tại địa phương.

Thông qua các đợt hành quân dã ngoại, đơn vị triển khai các nội dung huấn luyện kỹ, chiến thuật theo đúng phương án tác chiến; đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, hành quân mang vác nặng qua nhiều loại địa hình phức tạp nhằm nâng cao sức bền và độ dẻo dai cho chiến sĩ.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức khảo sát địa bàn, xây dựng phương án và thực hành nhiều buổi diễn tập thực binh, xử lý các tình huống giả định về ANTT sát với đặc điểm địa bàn. Qua kiểm tra, 100% CBCS đạt yêu cầu về nội dung huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang, thiết bị kỹ thuật.

Bài, ảnh: Nguyễn Bá Cảnh
 Từ khóa:
dấu ấnchuyến hành quân dã ngoạiTiểu đoàn Cảnh sát cơ động
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