Đạt chuẩn kiểm định chất lượng để nâng cao vị thế

Thước đo uy tín

Ngày 4/10, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức lễ công bố quyết định công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đối với 2 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành luật kinh tế. Đây là kết quả từ quá trình nỗ lực, bài bản của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên và lãnh đạo nhà trường trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, việc hoàn thành kiểm định giáo dục không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo mà còn chính thức đưa nhà trường trở thành một trong số rất ít cơ sở giáo dục tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định 100% ở cả ba bậc: đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Đây là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và hợp tác quốc tế.

TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trao đổi, một trong những minh chứng cho sự phát triển bền vững của nhà trường là đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở và chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để đạt được mục tiêu này, nhà trường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược. Trước hết là xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thực hiện theo quy trình chuẩn hóa. Trường tập trung phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao; trong đó, nhiều cán bộ giảng dạy có học vị tiến sĩ và được đào tạo tại các quốc gia phát triển.

Trường Đại học Sư phạm cũng tích cực cải tiến chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn, thực hành, tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện cũng được đầu tư hiện đại nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo sư phạm hàng đầu tại Việt Nam.

7/8 trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng

Hiện tại, trong số 8 trường đại học thành viên của Đại học Huế có 7 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế nhấn mạnh, Đại học Huế đặt mục tiêu quyết liệt và cụ thể với 100% các trường đại học thành viên phải được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Đại học Huế sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược, từ việc tăng cường tập huấn, bồi dưỡng năng lực kiểm định cho đội ngũ cán bộ, nâng cao nhận thức trong toàn thể giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của kiểm định chất lượng; đến việc cải tiến quy trình quản lý, đảm bảo minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Riêng với Trường Đại học Nghệ thuật - đơn vị duy nhất chưa đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính chiến lược và thực tiễn. Trước hết, cần rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, quy trình quản lý, đảm bảo minh bạch và phù hợp với tiêu chuẩn kiểm định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo phải gắn với nhu cầu xã hội, đảm bảo chuẩn đầu ra, chú trọng năng lực sáng tạo và thực hành của sinh viên trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cùng với đó, đội ngũ giảng viên của trường cũng cần được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại. Nhà trường cũng cần đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu nghệ thuật. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác với các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế để mở rộng cơ hội thực tập, triển lãm, giao lưu cho sinh viên, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển kỹ năng và nghề nghiệp.