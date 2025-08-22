  • Huế ngày nay Online
Khẳng định vai trò trung tâm ung bướu khu vực và hướng tới công nghệ tiên tiến

HNN.VN - Sáng 22/8, tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế diễn ra Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 13 năm 2025 do BVTW Huế, Trường Đại học Y Dược Huế và Hội Ung thư Việt Nam phối hợp tổ chức. Với 273 báo cáo khoa học, bài giảng, thảo luận ca bệnh và phiên đào tạo y khoa liên tục, hội nghị được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và chất lượng học thuật.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài (thứ 4, phải sang) tặng hoa chúc mừng hội nghị 

Tham dự hội nghị có GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài; GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Chủ tịch Hội Ung thư TP. Huế, Giám đốc BVTW Huế; đại diện lãnh đạo Vụ, Cục Bộ Y tế, các sở, ban, ngành, cùng hơn 600 đại biểu trong và ngoài nước. Đặc biệt, có sự tham dự của 50 chuyên gia, báo cáo viên quốc tế đến từ các tổ chức và trường đại học danh tiếng như Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), Quỹ Toàn cầu về Ung thư, Hội Ghép tủy châu Âu…

Theo Bản đồ Ung thư (Cancer Atlas) phiên bản 2025, toàn cầu mỗi năm có khoảng 19 triệu ca mắc mới và 10 triệu ca tử vong do ung thư. Dự báo đến năm 2050, con số này có thể tăng lên 33 triệu ca mắc và 18 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, năm 2022 ghi nhận hơn 180 nghìn ca mắc mới và 120 nghìn ca tử vong, với hơn 350 nghìn bệnh nhân đang sống chung với căn bệnh này. Đáng lo ngại, tình trạng bệnh nhân trẻ hóa ngày càng rõ rệt, tạo gánh nặng lớn cho hệ thống y tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế nhấn mạnh: Xạ trị proton là công nghệ hiện đại bậc nhất, có khả năng tiêu diệt chính xác tế bào ung thư trong khi hạn chế tổn thương mô lành, đặc biệt hữu ích với bệnh nhân nhi khoa và khối u phức tạp. Bộ Y tế đang xúc tiến Đề án xây dựng Trung tâm Xạ trị Proton tại 3 bệnh viện lớn: Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy và BVTW Huế. Dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026 - 2030, dự án sẽ giúp bệnh nhân trong nước tiếp cận điều trị tiên tiến, giảm chi phí ra nước ngoài, đồng thời nâng cao năng lực y tế quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định ung thư là một trong những thách thức y tế lớn nhất thế kỷ 21, song không phải là bản án tử. Nếu dự phòng, phát hiện sớm và điều trị chuẩn hóa, tiên lượng sống của người bệnh sẽ được cải thiện rõ rệt.

Theo đó, Thứ trưởng đề ra 4 định hướng trọng tâm trong thời gian tới, đó là phòng bệnh từ gốc rễ: tăng cường truyền thông, giáo dục thay đổi thói quen sống lành mạnh; phát hiện sớm là quyền lợi của mọi người dân: bảo hiểm y tế chi trả sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng…; y học chính xác, nhân văn: hội chẩn đa chuyên khoa, cá thể hóa điều trị, ứng dụng khám chữa bệnh từ xa và chăm sóc toàn diện: kết hợp điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc tinh thần để người bệnh không chỉ sống lâu hơn mà còn sống tốt hơn.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, Việt Nam cần nắm bắt cơ hội từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, y học chính xác, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để không chỉ “đuổi kịp” mà còn “tham gia dẫn dắt” khu vực trong nghiên cứu và điều trị ung thư.

Trong bốn ngày diễn ra (20 - 23/8), hội nghị tổ chức nhiều chuyên đề quan trọng, như: hội thảo về Thalassemia, tập huấn điều trị ung thư đa chuyên khoa, Đại hội Hội Ung thư TP. Huế lần thứ III, và đặc biệt là Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về xạ trị proton tại Việt Nam.

Với 273 báo cáo khoa học, hàng loạt phiên thảo luận, tập huấn và hội thảo chuyên sâu, hội nghị lần này không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là nơi kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế. Sự kiện mang lại những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho đội ngũ y bác sĩ, góp phần nâng cao chất lượng phòng chống và điều trị ung thư tại Việt Nam. Thông qua hội nghị, một lần nữa Huế khẳng định vị thế là trung tâm y tế chất lượng cao, điểm sáng khoa học của cả nước và khu vực.

Đặc biệt, hội nghị khẳng định vai trò tiên phong của BVTW Huế trong đổi mới, hội nhập và ứng dụng các công nghệ y học tiên tiến, mang lại hy vọng sống cho hàng triệu bệnh nhân.

THANH HƯƠNG
