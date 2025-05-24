  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Số lượng võ sinh Taekwondo thi thăng đẳng huyền đai tăng mạnh

ClockChủ Nhật, 14/09/2025 14:57
HNN.VN - Ngày 14/9, tại 11 Đống Đa (P. Thuận Hóa), Liên đoàn Taekwondo thành phố tổ chức lớp tập huấn chuẩn bị cho kỳ thi thăng đẳng huyền đai 1-2-3 Quốc gia năm 2025 vào 19/10 tới.

Việt Nam nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025Hơn 430 vận động viên tranh tài tại Giải Taekwondo Thanh thiếu nhi TP. HuếKhả Tâm & giấc mơ SEA GamesTaekwondo Huế với mục tiêu mở rộng phong trào, nâng tầm vị thế

Ông Lê Đắc Nguyên Xuân - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Chương trình tập huấn ôn luyện tất cả các nội dung sẽ thi thăng đẳng, bao gồm các kỹ thuật: Tấn, tay, chân, quyền tiêu chuẩn từ bài 1 – 10, phân thế bài quyền, đối kháng và thể lực.

Đáng chú ý, kỳ thi thăng đẳng năm nay có số lượng võ sinh tăng hơn gấp đôi năm ngoái. Cụ thể, có 240 võ sinh đủ tiêu chuẩn tham gia thi từ huyền đai nhất đẳng đến tam đẳng, so với 110 võ sinh năm 2024. Điều này phần nào cho thấy, phong trào Taekwondo ở Huế đang ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

“Để nâng cao chất lượng, giúp các võ sinh hoàn thành mục tiêu đề ra, trước đó, Liên đoàn Taekwondo thành phố đã xây dựng chương trình, thống nhất phương pháp huấn luyện, cập nhật những quy định mới nhất, qua đó góp phần chuẩn hóa công tác giảng dạy, huấn luyện và thi đấu”, ông Lê Đắc Nguyên Xuân - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố cho hay.

Taekwondo có 6 màu đai, trong đó, huyền đai (đai đen) là cao nhất với 9 cấp bậc (đẳng) từ 1-9, tượng trưng cho việc tinh thông của người tập đối với môn võ này.

Tin, ảnh: TƯỜNG VY
 Từ khóa: taekwondo huếvõ sinhvõ taekwondothi thăng đẳngđối khángquyền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân

Công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) trên địa bàn toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; qua đó, góp phần giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân, đảm bảo an ninh, chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân
Người nông dân có quyền làm giàu trên mảnh đất của mình

5 năm qua, công tác hội và phong trào nông dân toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận. Nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân (HND) tỉnh đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhằm góp phần cùng với toàn tỉnh đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Về những kết quả nổi bật của công tác hội và phong trào nông dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá:

Người nông dân có quyền làm giàu trên mảnh đất của mình

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top