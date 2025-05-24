Số lượng võ sinh Taekwondo thi thăng đẳng huyền đai tăng mạnh

Ông Lê Đắc Nguyên Xuân - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Chương trình tập huấn ôn luyện tất cả các nội dung sẽ thi thăng đẳng, bao gồm các kỹ thuật: Tấn, tay, chân, quyền tiêu chuẩn từ bài 1 – 10, phân thế bài quyền, đối kháng và thể lực.

Đáng chú ý, kỳ thi thăng đẳng năm nay có số lượng võ sinh tăng hơn gấp đôi năm ngoái. Cụ thể, có 240 võ sinh đủ tiêu chuẩn tham gia thi từ huyền đai nhất đẳng đến tam đẳng, so với 110 võ sinh năm 2024. Điều này phần nào cho thấy, phong trào Taekwondo ở Huế đang ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

“Để nâng cao chất lượng, giúp các võ sinh hoàn thành mục tiêu đề ra, trước đó, Liên đoàn Taekwondo thành phố đã xây dựng chương trình, thống nhất phương pháp huấn luyện, cập nhật những quy định mới nhất, qua đó góp phần chuẩn hóa công tác giảng dạy, huấn luyện và thi đấu”, ông Lê Đắc Nguyên Xuân - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố cho hay.

Taekwondo có 6 màu đai, trong đó, huyền đai (đai đen) là cao nhất với 9 cấp bậc (đẳng) từ 1-9, tượng trưng cho việc tinh thông của người tập đối với môn võ này.