Khai mạc Tuần phim “Huế và dòng chảy lịch sử”

Bộ phim tài liệu Kỳ đài Huế - Những thời khắc chuyển dòng lịch sử mở màn cho Tuần phim.

Hai bộ phim tài liệu Kỳ đài Huế - Những thời khắc chuyển dòng lịch sử và phim truyện Vầng trăng thơ ấu mở màn cho Tuần phim, khai mạc vào tối 19/8 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố.

Đông đảo cán bộ, thanh niên và người dân TP. Huế đã đến tham dự, hưởng ứng. Tuần phim nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).

Tuần phim sẽ trình chiếu các bộ phim truyện nổi tiếng như Vầng trăng thơ ấu (Công ty Cổ phần phim Giải phóng sản xuất), Nhìn ra biển cả, Thầu Chín ở Xiêm (hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất), Vượt qua bến Thượng Hải (hãng phim Hội Nhà văn sản xuất) và phim tài liệu Kỳ đài Huế - Những thời khắc chuyển dòng lịch sử, Huế 5 năm bứt phá khẳng định vị thế, Cựu binh phố cổ…

Những đêm còn lại, hoạt động Tuần phim sẽ diễn ra vào lúc 19h tại Rạp chiếu phim Đông Ba (187 Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân).

Bên cạnh đó, Tuần phim cũng sẽ được các đội chiếu phim lưu động tổ chức trình chiếu tại các hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; Nhà văn hóa phường, điểm sinh hoạt cộng đồng các phường, xã; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Trung tâm điều dưỡng và chăm sóc Người có công; Trại tạm giam; Trại giam Bình Điền và các trường học trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Tổ chức, Tuần phim hướng đến tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Đồng thời, khẳng định tầm vóc thời đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Ngoài ra, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các buổi chiếu, những tác phẩm điện ảnh góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước.