ClockThứ Năm, 19/03/2026 08:00

Khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2

Sáng 19/3, tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp, tiến tới hoàn thành mục tiêu tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có khởi công, động thổ trường học.

Theo chương trình, Lễ khởi công, động thổ đồng loạt sẽ diễn ra từ 8h00 đến 8h30 tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, tương ứng 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và có phát biểu chỉ đạo.

Sau giai đoạn 1 khởi công 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào tháng 11/2025, chương trình xây dựng trường học cho các xã biên giới đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai trên diện rộng. Nhiều địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu đưa công trình vào sử dụng từ năm học 2026–2027.

Giai đoạn 1 cũng cho thấy hiệu quả trong việc huy động sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành và địa phương, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư phát triển giáo dục tại các xã biên giới. Trên cơ sở đó, việc tiếp tục khởi công đồng loạt không chỉ nối tiếp kết quả giai đoạn trước, mà còn khẳng định quyết tâm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên, hướng tới phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố khu vực biên giới một cách bền vững.

Theo baochinhphu.vn
