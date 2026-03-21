106 đề tài báo cáo tại hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên y - dược lần thứ XIII

HNN.VN - Ngày 21/3, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XIII.

Trao giải cho sinh viên tại các hội đồng 

Đây là hoạt động học thuật thường niên có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường, góp phần giúp sinh viên củng cố, mở rộng kiến thức, phát huy tính năng động, sáng tạo, phát triển tư duy, đồng thời tạo cơ hội vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học trong đào tạo đại học, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đồng thời, ông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của sinh viên trong nghiên cứu; biểu dương sự tận tâm của đội ngũ giảng viên trong công tác hướng dẫn, đồng hành cùng sinh viên.

Năm 2026, hội nghị lần thứ XIII thu hút 106 đề tài tham gia báo cáo tại 12 hội đồng, thuộc các chuyên ngành: Nội, Nội - Nhi, Ngoại - Phụ sản, Răng Hàm Mặt - Điều dưỡng, Điều dưỡng - Chẩn đoán hình ảnh, Y học cổ truyền, Dược học, Y sinh học, Giáo dục y học - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Y tế công cộng.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
106 đề tài tham giabáo cáotại hội nghịNghiên cứukhoa họcsinh viênlần thứ XIII
Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên

Trong xu thế mạng xã hội phát triển với nhiều thông tin đa chiều, việc nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng sống cho sinh viên trở thành nhiệm vụ quan trọng. Hội Cựu chiến binh (CCB) Đại học (ĐH) Huế đang góp phần tích cực vào hành trình ấy bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên
Cơ hội mới cho sinh viên nước ngoài giỏi tiếng Nga

Nga công bố thành lập học bổng trị giá 15.000 ruble dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học tại các trường đại học Nga có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn học Nga.

Cơ hội mới cho sinh viên nước ngoài giỏi tiếng Nga

