106 đề tài báo cáo tại hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên y - dược lần thứ XIII

Trao giải cho sinh viên tại các hội đồng

Đây là hoạt động học thuật thường niên có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường, góp phần giúp sinh viên củng cố, mở rộng kiến thức, phát huy tính năng động, sáng tạo, phát triển tư duy, đồng thời tạo cơ hội vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học trong đào tạo đại học, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đồng thời, ông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của sinh viên trong nghiên cứu; biểu dương sự tận tâm của đội ngũ giảng viên trong công tác hướng dẫn, đồng hành cùng sinh viên.

Năm 2026, hội nghị lần thứ XIII thu hút 106 đề tài tham gia báo cáo tại 12 hội đồng, thuộc các chuyên ngành: Nội, Nội - Nhi, Ngoại - Phụ sản, Răng Hàm Mặt - Điều dưỡng, Điều dưỡng - Chẩn đoán hình ảnh, Y học cổ truyền, Dược học, Y sinh học, Giáo dục y học - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Y tế công cộng.