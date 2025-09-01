Đại học Huế, sự lựa chọn của sinh viên nhiều vùng miền

Những ngày này, các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHH đang tiến hành các thủ tục nhập học cho tân sinh viên khóa mới. Niềm vui, hứng khởi lộ rõ trên từng khuôn mặt của mỗi tân sinh viên. Em Trần Thục Linh, tân sinh viên Khoa ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ chia sẻ: “Mới đặt chân đến Huế em thật sự bỡ ngỡ, nhưng được anh chị sinh viên khóa trước động viên, tạo thêm động lực cho em bước vào môi trường học tập mới”.

Tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHH, bầu không khí nhập học rộn ràng và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ngay từ sáng sớm, các bạn tân sinh viên Khoá 2025 - 2029 đến từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt, hoàn tất thủ tục nhập học, chính thức trở thành một phần của đại gia đình HUEdu. Từ hôm nay, các bạn bắt đầu bước vào một hành trình mới với trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ.

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học

Cách đây một năm, sinh viên Hồ Đức Trung trở thành sinh viên khóa năm 2024, Trường Đại học Y - Dược Huế tự hào là mảnh ghép nhỏ trong ngôi nhà ĐHH - mảnh ghép kết tinh bởi hành trình nỗ lực và niềm tin của thầy cô, gia đình, quê hương; mảnh ghép mà Trung cũng như nhiều sinh viên biết mỗi ngày sẽ tiếp tục được rèn luyện, được truyền trao tri thức và bản lĩnh để xứng đáng với truyền thống bề dày của ĐHH.

Nhiều sinh viên ở các vùng đất khác nhau đến với Cố đô Huế, trở thành sinh viên của ĐHH. Sự lựa chọn đó, trước hết là sự lựa chọn của các em cũng như kỳ vọng của các bậc phụ huynh, mong con em mình có được môi trường học tập tích cực, chất lượng và không gian sống với dấu ấn riêng, bản sắc riêng.

Bước vào năm học mới, sinh viên ĐHH xác định rằng, giáo dục đại học không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, “tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và nghiên cứu”, “thực hiện đột phá chiến lược về nguồn nhân lực”. Trên con đường mà sinh viên đi tới, hẳn nhiên những khái niệm như “chuyển đổi số”, “công nghệ số”, “trí tuệ nhân tạo”, “năng lượng xanh”, “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông Việt Nam”... không còn xa lạ song cũng chứa đựng vô số bí ẩn cần giải mã.

ĐHH hiện có 13 đơn vị đào tạo, gồm 8 trường đại học thành viên, 1 Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị, Trường Du lịch và 3 Khoa trực thuộc. Hệ thống các viện nghiên cứu, trung tâm, nhà xuất bản với quy mô 153 ngành đào tạo trình độ đại học, 108 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 58 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ với quy mô đào tạo hơn 40 ngàn sinh viên hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Hỗ trợ tân sinh viên làm các thủ tục cần thiết khi bước vào môi trường học tập mới

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách ĐHH trao đổi, ĐHH có chương trình đào tạo đa dạng, từ khoa học tự nhiên, xã hội nhân văn, y dược, kỹ thuật đến kinh tế, sư phạm, du lịch, nghệ thuật. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có học vị cao và được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Môi trường học tập và nghiên cứu ngày càng hiện đại, hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng học tiện nghi; có mối quan hệ hợp tác toàn diện với các trường đại học, tổ chức quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với các chương trình trao đổi quốc tế và nghiên cứu khoa học.

ĐHH nằm trong số trường đại học hàng đầu trên thế giới trong các hạng mục khác nhau của Bảng xếp hạng Đại học THE; được đánh giá tốt về chất lượng nghiên cứu, môi trường nghiên cứu và tính quốc tế, cải thiện kết quả của mình trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Thành công trong bảng xếp hạng quốc tế khẳng định thương hiệu của ĐHH trong hành trình đào tạo.