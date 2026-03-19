VITM 2026: Nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt trên trường quốc tế

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc VITM 2026, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết: "Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra; trong đó, du lịch tiếp tục là một điểm sáng nổi bật, phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng với 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ ngành du lịch trên 1 triệu tỷ đồng".

"Kết quả này không chỉ khẳng định sự hấp dẫn của điểm đến Việt Nam mà còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước ra thế giới", Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh.

Theo đó, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 là sự kiện xúc tiến chuyên nghiệp quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò kết nối cung-cầu, tạo động lực thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển bứt phá.

Năm nay, VITM có quy mô khoảng 450 gian hàng với hơn 600 doanh nghiệp du lịch, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, 34 tỉnh/thành phố tham gia quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch. Sự kiện cũng thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, các hãng hàng không, các tổ chức du lịch quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, chủ đề "Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh - nâng tầm du lịch Việt Nam" của VITM 2026 hướng tới việc thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp tập trung xây dựng điểm đến và sản phẩm du lịch xanh, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh xúc tiến theo hướng bền vững. Từ đó, đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế xanh.

Ngoài ra, vấn đề chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI), đang trở thành xu thế tất yếu của ngành cũng được đề cập và bàn luận sâu sắc tại sự kiện.

Trước đó, trong tọa đàm "Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững" diễn ra trong khuôn khổ hội chợ, các chuyên gia cũng đã tìm kiếm giải pháp giúp doanh nghiệp du lịch tối ưu hóa quy trình quản trị và cá nhân hóa hành trình khách hàng một cách đột phá.

Song song với các thảo luận chuyên sâu, hoạt động kết nối giao thương (B2B) đã diễn ra sôi động với sự góp mặt của gần 500 người mua (buyer), mở ra cơ hội ký kết trực tiếp cho hơn 150 đơn vị quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 đã tạo động lực để toàn ngành cùng tăng tốc quyết liệt hành động hơn nữa, tận dụng tốt các cơ hội, đưa du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, nâng cao sức cạnh tranh, vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đồng thời, các địa phương, doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh kết nối thị trường để liên kết, hợp tác, hình thành các sản phẩm mới. Qua đó, thu hút, trao đổi khách giữa các địa phương, các điểm đến ở trong và ngoài nước.

Sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 10-13/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Thủ đô Hà Nội.

