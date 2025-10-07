Vẻ đẹp của Việt Nam mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách quốc tế

Theo bài viết đăng trên trang tin “The New Zealand Herald” của New Zealand, Việt Nam được mệnh danh là “hòn ngọc” của Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN phát

Thường được mệnh danh là “hòn ngọc” của Đông Nam Á, “Đất nước hình chữ S” này mê hoặc du khách với nền văn hóa cổ kính, cảnh quan hùng vĩ và ẩm thực đặc trưng. Đối với những người New Zealand ưa thích phiêu lưu, sự ấm áp và những điều thực sự khác biệt, Việt Nam luôn là điểm đến yêu thích trong danh sách những nơi mà họ cần ghé thăm.

Lucy Anthony - một chuyên viên tư vấn của công ty du lịch Wendy Wu Tours, đã phải trầm trồ khi đặt chân đến đất nước mà cô đã dành nhiều năm để quảng bá và giúp vô số khách hàng đặt được kỳ nghỉ mơ ước tại Việt Nam rằng “thật sự rất thú vị khi được đến một nơi rất khác biệt so với những nơi tôi từng đến trước đây. Các thành phố, lịch sử và phong cảnh - tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời”.

Việc nhìn nhận Việt Nam qua con mắt của một người làm chuyên môn lẫn người lần đầu đặt chân tới đất nước này đã mang đến cho Lucy một góc nhìn độc đáo về lý do tại sao Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy. Cô cho biết người dân địa phương đã giới thiệu về nền văn hóa phong phú của đất nước và cả những “bí mật” mà sách hướng dẫn du lịch thường bỏ qua.

Đà Nẵng là một trong những điểm đến ưa thích của du khách quốc tế khi đặt chân đến Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Nền văn minh Việt Nam đã có từ hơn 4.000 năm trước, là một nền văn hóa đa tầng và sâu sắc. Từ những bãi biển đẹp như tranh vẽ đến nền ẩm thực phong phú, tất cả đã làm nên sự đặc biệt và mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Những chuyến đi bộ đường dài đến những ngôi làng hẻo lánh ở Sa Pa hay hành trình dọc theo tuyến đường sắt Thống Nhất với những hướng dẫn viên địa phương chuyên nghiệp “thổi hồn” vào từng địa điểm khiến du khách đắm chìm trong những cảnh sắc tuyệt vời.

Du khách sẽ rất ấn tượng với nhịp sống sôi động tại các thành phố lớn ở Việt Nam, thực sự thích thú và cảm thấy bị cuốn hút bởi nguồn năng lượng và sự chuyển động ở khắp mọi nơi, đặc biệt là vào ban đêm. Những chiếc xe máy chở cả gia đình, kèm theo rất nhiều đồ đạc. Đó là một cảnh tượng vui mắt và đầy mê hoặc.

Địa đạo Củ Chi là nơi mà mọi du khách đều đến khi đặt chân tới TP Hồ Chí Minh, được nghe các hướng dẫn viên giải thích một cách sinh động về lịch sử khu vực này, khiến cho chuyến đi trở nên chân thực.

Clip vẻ đẹp Việt Nam được đăng tải trong bài viết với lời chú thích "Người dân địa phương tiết lộ nền văn hóa phong phú và những bí mật mà nhiều sách hướng dẫn du lịch bỏ qua". Ảnh: TTXVN phát

Sau đó là những chuyến đi ngắm sương mù bao phủ Vịnh Hạ Long, dạo bước trên phố cổ Hội An, thưởng thức ẩm thực đường phố cùng những người bạn mới ở Hà Nội, tất cả đã để lại những kỷ niệm khó quên về quốc gia Đông Nam Á này.

Đối với Lucy, Việt Nam là một trong những nơi thực sự mang lại những trải nghiệm và cảm xúc đặc biệt cho tất cả mọi người, và sự khác biệt nằm ở chỗ du khách được những hướng dẫn viên nhiệt tình, am hiểu địa lý, văn hóa và phong tục địa phương dẫn đi tham quan để có thể thực sự hiểu được từng ngõ ngách của đất nước. Bên cạnh đó, một điều khác được du khách ưa thích khi đi du lịch ở Việt Nam là mọi dịch vụ đưa đón, ăn uống, vé vào cửa và chuyến bay đều được sắp xếp trước một cách chu đáo, vì vậy họ chỉ cần tập trung tận hưởng mọi thứ và dành thời gian thư giãn tại đất nước được mệnh danh là “hòn ngọc” của Đông Nam Á.