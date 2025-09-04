“Giữ chân” du khách

Du khách tham quan phố Tây và sử dụng dịch vụ may đo. Ảnh: HOÀNG HẢI

Thêm động lực cho chuyến du lịch

Nghe Trung tâm thương mại AEON MALL Huế tổ chức chương trình nghệ thuật mời ca sĩ Thùy Chi, Anh Tú về biểu diễn (ngày 23/8), cặp đôi du khách trẻ Thái Minh và Thanh Trúc (đến từ tỉnh Quảng Ngãi) đã rút ngắn hành trình du lịch ở Đà Nẵng để ra Huế gặp thần tượng. Họ lên lịch trình một ngày đêm ở Huế để trải nghiệm nhiều hoạt động. “Chuyến đi Huế lần này, chúng mình vừa được tham quan du lịch, vừa trải nghiệm mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Đặc biệt, kết hợp xem ca sĩ biểu diễn nên thú vị và hào hứng hơn rất nhiều”, Thái Minh chia sẻ.

Thời gian gần đây, tại Trung tâm thương mại AEON MALL Huế tổ chức khá nhiều đêm nhạc, chương trình nghệ thuật. Đây được xem là một phần trong định hướng liên kết để không chỉ thu hút khách đến AEON MALL Huế mà còn kết hợp thúc đẩy du lịch. Theo đại diện Trung tâm thương mại AEON MALL Huế, các kế hoạch định hướng liên kết được xác định, bao gồm: Show văn hóa kết hợp dịch vụ ăn uống, vui chơi, mua sắm; xe buýt miễn phí đưa đón du khách từ các khách sạn/điểm tham quan đến trung tâm thương mại; kết hợp quảng cáo, quảng bá đa chiều giữa trung tâm thương mai và công ty du lịch lữ hành - khách sạn - nhà hàng và tổ chức “travel fair” (hội chợ du lịch) quy mô lớn tại trung tâm thương mại.

Sự kết hợp giữa du lịch và mua sắm, thưởng thức nghệ thuật đang mở ra những cơ hội giải quyết “điểm nghẽn” của du lịch Huế. Từ lâu, mua sắm đã được xem là yếu tố mang tính bổ sung và đóng góp trải nghiệm cho du khách trong chuyến du lịch. Khi đời sống đi lên, nhu cầu mua sắm càng tăng và điều này đã trở thành một trong những yếu tố có sức ảnh hưởng nhiều hơn đến quyết định du lịch của du khách. Bên cạnh đó, xu hướng hiện nay của du khách - nhất là các bạn trẻ, rất đam mê các chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của các nghệ sĩ thần tượng. Do vậy, sự kết hợp giữa du lịch và mua sắm, thưởng thức nghệ thuật càng là động lực thôi thúc khách đến Huế và giữ chân họ lâu hơn.

Tại Huế, du lịch kết hợp mua sắm đã được hình thành từ khá sớm. Khách có nhu cầu tham quan, mua sắm tại các chợ truyền thống, nhất là ở chợ Đông Ba. Tuy nhiên, nhìn chung các chợ dân sinh vẫn khó để tạo sức hấp dẫn thực sự với du khách, khó để các đơn vị lữ hành xây dựng tour một cách bài bản, chuyên nghiệp. Trong khi đó, trước đây, Huế còn thiếu các trung tâm thương mại đẳng cấp có thể hút khách du lịch. Huế cũng chưa thường xuyên có các chương trình nghệ thuật thu hút các ca sĩ thần tượng của giới trẻ.

Sự kết hợp tốt giữa đơn vị lữ hành và trung tâm thương mại sẽ góp phần giúp doanh nghiệp và du khách chủ động xây dựng lịch trình hơn. Trong đó, ngoài đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của du khách thì còn giảm thiểu nỗi lo chờ đợi giờ ra sân bay; linh hoạt khi máy bay bị trễ chuyến, ứng dụng giải pháp đổi lịch trình trong điều kiện thời tiết mưa lớn… Đặc biệt, việc có các chương trình nghệ thuật sẽ làm sinh động thêm hành trình tour hoặc ít ra là khách cũng có thêm điểm vui chơi thú vị trong giờ tự do trải nghiệm.

Rất đông người dân, du khách đến Trung tâm thương mại AEON MALL Huế xem đêm nhạc do ca sĩ Anh Tú biểu diễn

Cần sớm hình thành tour, tuyến

Các hoạt động mua sắm, biểu diễn nghệ thuật là cơ hội rất tốt để thu hút khách. Tuy nhiên, để phát triển lâu dài, mang lại lợi ích cho các bên thì không đơn thuần chỉ thu hút dưới dạng khách tự túc mà đòi hỏi phải hình thành các sản phẩm tour, tuyến, gắn kết giữa các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch với trung tâm thương mại, hướng đến mục tiêu hợp tác cùng có lợi (win - win).

Thời gian qua, Sở Du lịch đã tổ chức các hoạt động để doanh nghiệp lữ hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp. Tuy nhiên, để hình thành các tour, tuyến, đưa trung tâm thương mại trở thành điểm đến trong chương trình tour còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Sản phẩm Hội Lữ hành TP. Huế Dương Thị Công Lý cho rằng, mong muốn của các doanh nghiệp lữ hành là sớm cùng với phía Trung tâm thương mại AEON MALL Huế thảo luận được các chính sách, cơ chế hợp tác để hình thành được sản phẩm tour, tuyến.

Kinh nghiệm từ tour, tuyến du lịch ở các nước cho thấy, việc đưa các trải nghiệm du lịch mua sắm, thưởng thức nghệ thuật, vui chơi giải trí ở trung tâm thương mại vào chương trình tour rất phổ biến. Có nhiều cách để liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch và thương mại, trong đó có thể hợp tác với trung tâm thương mại đưa dịch vụ ăn uống vào tour. Có thể bán cho du khách vé, hay các voucher (phiếu mua hàng). Khách tự do lựa chọn quầy ăn uống, mua sắm, trong cùng một khu vực để chủ động lịch trình, tiết kiệm thời gian.

Hạ tầng phục vụ du lịch mua sắm, biểu diễn nghệ thuật đã có. Việc liên kết hợp tác giữa các bên phải gắn kết lâu dài bằng những cam kết cụ thể và những chính sách ưu đãi, kích cầu hợp lý. Dựa trên kế hoạch, định hướng của các trung tâm thương mại và doanh nghiệp lữ hành, khách sạn để từ đó hình thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang đến trải nghiệm tốt cho du khách và tăng chi tiêu của du khách khi đi du lịch Huế.