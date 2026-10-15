Tuyến tàu Huế - Đà Nẵng vào top 10 chuyến tàu đẹp nhất thế giới năm 2026

Du khách nước ngoài trải nghiệm chuyến tàu Huế - Đà Nẵng.

Theo bảng xếp hạng The Best Train Trips in the World: 2026 Readers’ Choice Awards do Condé Nast Traveler công bố, tuyến tàu Vietnam Central Heritage Connection giữa Huế và Đà Nẵng đứng thứ 10 trong danh sách 20 hành trình đường sắt được yêu thích trên thế giới. Một đại diện khác của Việt Nam là The Vietage by Anantara xếp thứ 14.

Được đưa vào khai thác từ đầu năm 2024, Vietnam Central Heritage Connection mang đến cho du khách hành trình khám phá cảnh sắc miền Trung trên tuyến đường sắt kết nối hai đô thị giàu giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch. Trong khoảng ba giờ di chuyển, hành khách có thể chiêm ngưỡng hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vẻ đẹp của vịnh Lăng Cô và cung đường đèo Hải Vân hùng vĩ.

Không chỉ là phương tiện kết nối hai điểm đến, chuyến tàu còn tạo nên trải nghiệm du lịch riêng với sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và nghệ thuật truyền thống. Trên tàu có các toa phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, cùng không gian sinh hoạt cộng đồng với những chương trình biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống, góp phần làm phong phú trải nghiệm của hành khách.

Theo giới thiệu của Condé Nast Traveler, giá vé của tuyến tàu vào khoảng 11 USD cho một chiều, thuộc nhóm có mức giá thấp nhất trong danh sách. Sự kết hợp giữa cảnh quan đặc sắc, dịch vụ phù hợp và trải nghiệm văn hóa bản địa góp phần tạo nên sức hút của hành trình đối với du khách.

Việc Vietnam Central Heritage Connection góp mặt trong top 10 chuyến tàu đẹp nhất thế giới năm 2026 là tín hiệu tích cực đối với hoạt động quảng bá du lịch Huế nói riêng và miền Trung nói chung. Hành trình mở ra thêm cách khám phá các điểm đến, giúp du khách cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất qua từng cung đường, đồng thời tăng cường kết nối giữa các trung tâm du lịch trong khu vực.

Kết quả bình chọn cũng cho thấy tiềm năng phát triển du lịch đường sắt gắn với di sản, cảnh quan và văn hóa địa phương. Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên cùng hệ thống di sản phong phú, tuyến Huế - Đà Nẵng có cơ hội tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Huế đến với du khách trong nước và quốc tế.