Thuê xe máy Huế - Thủ tục, kinh nghiệm và địa chỉ uy tín giá rẻ

Huế, thành phố mộng mơ với những di sản văn hóa và kiến trúc độc đáo, luôn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của cố đô, xe máy chính là phương tiện di chuyển linh hoạt và tiện lợi nhất. Chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn thủ tục thuê xe máy Huế , và gợi ý một số địa chỉ thuê xe máy Huế giá rẻ.

1. Thủ tục thuê xe máy tại Huế – Hướng dẫn A-Z

1.1. Chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Để thuê xe máy Huế, bạn chỉ cần chuẩn bị một số giấy tờ cơ bản như: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, bằng lái xe (nếu là xe số hoặc xe tay ga). Một số cửa hàng có thể yêu cầu đặt cọc tiền mặt hoặc giữ lại giấy tờ gốc, vì vậy bạn nên hỏi kỹ trước để chủ động.

Lưu ý: Bạn phải có bằng lái xe máy khi thuê xe máy nhé.

1.2. Liên hệ và đặt xe

Bạn có thể đặt xe qua điện thoại, fanpage hoặc website của cửa hàng. Đa số dịch vụ thuê xe máy ở Huế đều hỗ trợ giao xe tận nơi: sân bay, ga tàu, bến xe hoặc khách sạn, rất tiện cho du khách.

1.3. Ký hợp đồng thuê xe

Trước khi nhận xe, hai bên sẽ ký hợp đồng ghi rõ: loại xe, giá thuê, thời gian thuê, trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Đây là bước quan trọng để bạn yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

1.4. Kiểm tra xe trước khi nhận

Bạn cần kiểm tra kỹ phanh, đèn, còi, lốp và xăng. Nếu phát hiện hư hỏng, hãy báo ngay cho cửa hàng để tránh tranh cãi khi trả xe. Đây là mẹo nhỏ giúp hành trình thuê xe máy Huế trọn vẹn và an toàn.

1.5. Nhận xe và sử dụng

Sau khi hoàn tất thủ tục, bạn có thể thoải mái vi vu khắp các điểm du lịch Huế như Đại Nội, lăng tẩm, biển Thuận An hay phá Tam Giang.

1.6. Trả xe

Khi trả xe, bạn nên báo trước cho cửa hàng. Chủ xe sẽ kiểm tra lại tình trạng phương tiện trước khi hoàn tất thủ tục.

2. Kinh nghiệm và lưu ý quan trọng khi thuê xe máy ở Huế

2.1. Trước khi thuê xe: Nắm chắc để không lo

Xác định nhu cầu:

● Thuê xe số: Tiết kiệm chi phí, dễ dàng di chuyển trên các cung đèo, hoặc địa hình dốc.

● Thuê xe ga: Tiện lợi, cốp rộng, dễ đựng tư trang cá nhân.

● Thuê xe điện: Không cần phải lo đổ xăng, tuy nhiên phải ước tính thời gian di chuyển để sạc pin nhé.

Lựa chọn địa điểm uy tín:

● Tham khảo đánh giá Google Map, có nhiều đánh giá tốt

● Đơn vị cho thuê nên có hợp đồng rõ ràng hoặc tư vấn rõ ràng trách nhiệm của các bên khi gặp sự cố.

Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận

● Phanh: Kiểm tra phanh trước và sau đều phải ăn và nhạy.

● Đèn: Kiểm tra đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan để đảm bảo hoạt động tốt, đặc biệt nếu bạn có ý định đi vào ban đêm.

● Lốp xe: Lốp không quá mòn, không bị non hơi.

● Còi và gương: Còi phải kêu to rõ, gương chiếu hậu đầy đủ để quan sát phía sau.

● Nên chụp ảnh xe, để về sau không phải tranh chấp nếu có sự cố.

2.2. Trong quá trình sử dụng: Những điều cần ghi nhớ

● Tuân thủ luật giao thông, Huế có một số cung đường chỉ đi 1 chiều mà thôi. Hãy đội mũ bảo hiểm đầy đủ.

● Hạn chế chạy xe vào giờ cao điểm ở trung tâm để tránh tắc đường.

● Nếu đi xa, nên kiểm tra xăng và mang theo giấy tờ xe

● Hết xăng: Tìm kiếm các cây xăng dọc đường. Nếu ở khu vực vắng, bạn có thể hỏi người dân địa phương để mua xăng lẻ.

● Xe gặp vấn đề: Liên hệ ngay với đơn vị cho thuê xe để được hỗ trợ. Hầu hết các đơn vị uy tín đều sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất có thể.

2.3. Các câu hỏi cần hỏi đơn vị cho thuê

● Xe đã được bảo dưỡng gần đây chưa?

● Có hỗ trợ cứu hộ khi xe gặp sự cố không?

● Giá thuê đã bao gồm xăng, áo mưa, bản đồ chưa?

3. Địa chỉ thuê xe máy Huế giá rẻ

3.1. HM Motorbike – Dịch vụ cho thuê xe máy Huế uy tín

HM Motorbike - Đây là địa chỉ được nhiều du khách tin tưởng và đánh giá cao. Với nhiều năm kinh nghiệm, HM Motorbike đã khẳng định vị thế của mình bằng dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng xe vượt trội và giá cả cạnh tranh.

Địa chỉ:

● Website: https://thuexemayhue.vn/

● Hotline: 0974.954.459

Giá thuê hợp lý: Mức giá tại HM Motorbike luôn cạnh tranh so với thị trường, chỉ từ 100.000 VNĐ/ngày cho xe số và 120.000 VNĐ/ngày cho xe tay ga. Đối với khách hàng thuê xe dài ngày, HM Motorbike còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn.

3.2 Motorvina

Nằm ở khu vực trung tâm thành phố, Motorvina là một lựa chọn đáng tin cậy cho những ai muốn thuê xe máy tại Huế. Vị trí thuận lợi của Motorvina, gần các khách sạn và khu du lịch nổi tiếng, giúp bạn dễ dàng di chuyển. Với mức giá thuê xe phải chăng và thủ tục đơn giản, Trí Thanh phù hợp với ngân sách của nhiều du khách tại Huế.

● Địa chỉ: 14/42 Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Q. Thuận Hóa, Tp. Huế

3.3. Cho thuê xe máy TripBike

TripBike mang đến những chiếc xe luôn trong tình trạng tốt nhất, giúp hành trình khám phá của bạn luôn tràn đầy năng lượng. Xe luôn được bảo dưỡng và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao cho khách, đảm bảo an toàn tối đa. TripBike còn cung cấp dịch vụ giao nhận xe tận nơi linh hoạt và có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, sẵn sàng giúp bạn chọn được loại xe phù hợp với nhu cầu.

● Địa chỉ: 14/64 Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Q. Thuận Hóa, Tp. Huế

3.4. Huexanh Electric Motorbike Rental

Huexanh Electric Motorbike Rental là một địa chỉ quen thuộc với nhiều du khách và cả người dân địa phương khi cần thuê xe máy. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực này, Huexanh Electric Motorbike Rental hiểu rõ nhu cầu của du khách và mang đến dịch vụ chuyên nghiệp. Mức giá thuê xe tại đây ổn định, ít biến động, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch chi tiêu. Nhân viên tại Huexanh Electric Motorbike Rental cũng tư vấn kỹ lưỡng về các loại xe và lộ trình di chuyển.

● Địa chỉ: 06 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, Q. Thuận Hóa, Tp. Huế

3.5. Hidden Land Bikes

Hidden Land Bikes nổi tiếng với dịch vụ thân thiện, chu đáo và luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá cao, mang lại sự yên tâm cho du khách. Xe tại Hidden Land Bikes luôn mới và sạch sẽ do được vệ sinh thường xuyên, đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất. Cơ sở này cũng cung cấp đa dạng các loại xe từ xe số đến xe tay ga.

● Địa chỉ: 24A/11 Lý Thường Kiệt, P. Vĩnh Ninh, Q. Thuận Hóa, Tp. Huế

Việc lựa chọn dịch vụ thuê xe máy uy tín, chất lượng sẽ giúp bạn có một chuyến đi an toàn và trọn vẹn. Hy vọng với những thông tin gợi ý từ chuyên mục du lịch Huế, bạn sẽ tìm được "người bạn đồng hành" lý tưởng để khám phá mọi ngóc ngách cố đô.