Tăng cường xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc

Du khách Hàn Quốc hào hứng khi được khám phá các đảo ở Nha Trang. (Ảnh: TTXVN)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa ban hành văn bản mời các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp lưu trú du lịch, doanh nghiệp vận chuyển du lịch, khu vui chơi, giải trí tham gia xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo đó, triển khai Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có kế hoạch tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại 2 thành phố là Seoul và Busan, Hàn Quốc.

Chương trình mở ra cơ hội để giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn của Việt Nam, thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh, tăng cường thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam. Hoạt động này dự kiến diễn ra từ ngày 29/11-6/12/2026.

Trên thực tế, Hàn Quốc vẫn luôn là thị trường có sức ảnh hưởng lớn trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Thị trường triển vọng này được đánh giá còn dư địa tăng trưởng thông qua việc phát triển sản phẩm chuyên biệt, trải nghiệm mới và kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước.

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Việt Nam. Tính chung 9 tháng năm 2026, Việt Nam đã đón gần 3,06 triệu lượt khách Hàn Quốc. Thị trường gửi khách này lớn thứ hai, chỉ sau thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng xét trong 9 tháng năm 2026, thị trường gửi khách Hàn Quốc đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng 14,5% với hơn 17,68 triệu lượt. Điều này đòi hỏi ngành du lịch Việt cần đổi mới, tăng cường những hoạt động xúc tiến, phát triển các sản phẩm phù hợp để giữ khách tại thị trường Hàn Quốc.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, các doanh nghiệp tham gia xúc tiến du lịch tại thị trường Hàn Quốc sẽ được tham dự chương trình gặp gỡ doanh nghiệp (B2B), chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, tiệc giao thương và các hoạt động liên quan; đồng thời được cung cấp các ấn phẩm, vật phẩm và video clip xúc tiến du lịch để giới thiệu với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bên cạnh quyền lợi được miễn đóng góp chi phí tổ chức sự kiện, các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ nội dung giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch Việt Nam phù hợp với thị hiếu khách du lịch Hàn Quốc; sắp xếp nhân sự tham gia phù hợp, tự thu xếp chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí cá nhân khác.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển du lịch, kinh doanh khu vui chơi, giải trí chủ động đăng ký tham gia trước ngày 25/10/2026.

Việc tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch tại Seoul và Busan trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá điểm đến, mở rộng thị trường cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam và kết nối doanh nghiệp tại Seoul và Busan mở ra cơ hội để giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Qua đó, thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh, tăng cường thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam.

https://nhandan.vn/tang-cuong-xuc-tien-du-lich-viet-nam-tai-thi-truong-han-quoc-post995574.html