Tái hiện hành trình lịch sử dân tộc sống động qua Lễ hội Đàn Kính Thiên năm 2026

Chương trình nghệ thuật thực cảnh đặc sắc tại Lễ hội Đàn Kính Thiên năm 2026.

Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Thung Ui là vùng đất có giá trị đặc biệt về khảo cổ và lịch sử, nơi ghi nhận dấu tích cư trú của con người từ khoảng 13.000 năm trước. Các lớp trầm tích văn hóa tại đây phản ánh một quá trình phát triển liên tục của cộng đồng cư dân cổ, đặt nền móng cho sự hình thành của văn hóa Việt cổ tại khu vực Hoa Lư.

Năm 968, Đinh Tiên Hoàng lên ngôi Hoàng Đế, thành lập nước Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu Thái Bình. Đây là Nhà nước độc lập, tập quyền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Ngay từ buổi đầu lập nước, triều Đinh đã xác lập ba đại lễ của một quốc gia: Lễ thượng cờ, Lễ duyệt binh, Lễ tế trời. Trong đó, Đàn Kính Thiên chính là nơi cử hành Lễ tế trời, nghi lễ thiêng liêng nhất, nơi khẳng định chủ quyền và tính chính danh của quốc gia độc lập.

Đặc biệt, năm 2025 lần đầu tiên trong lịch sử và trên thế giới, ADN của một cá thể có niên đại khoảng 13.000 năm tuổi, sống trong vùng khí hậu nhiệt đới, được giải mã thành công. Kết quả nghiên cứu này, cùng với các phát hiện khảo cổ về dấu tích người tiền sử có niên đại từ 30.000 đến 50.000 năm trước được tìm thấy tại khu vực Đàn Kính Thiên, cung cấp bằng chứng khoa học quan trọng khẳng định sự hiện diện sớm của cư dân cổ trên vùng đất này.

Qua đó, góp phần làm sáng tỏ tiến trình hình thành và phát triển của con người tại khu vực Đông Nam Á; đồng thời, khẳng định giá trị nổi trội toàn cầu của khu vực Đàn Kính Thiên, nơi hội tụ các tầng văn hóa-lịch sử-khảo cổ trải dài hàng chục nghìn năm.

Trên nền tảng giá trị lịch sử và khảo cổ, Lễ hội Đàn Kính Thiên năm 2026 được xây dựng theo định hướng giáo dục kết hợp giải trí, mang đến trải nghiệm lịch sử trực quan, sống động và dễ tiếp cận. Chương trình có quy mô nghệ thuật thực cảnh lớn chuyển động, với hai không gian sân khấu song song tiếp diễn liên hoàn giúp mở rộng chiều sâu của trải nghiệm sân khấu, quan sát câu chuyện từ những điểm nhìn đa chiều.

Không gian núi đá, thung lũng và mặt nước tại Thung Ui được khai thác trực tiếp làm sân khấu trình diễn, với sự tham gia của khoảng 2.500 diễn viên nghệ sĩ kịch, xiếc, múa và diễn viên quần chúng, cùng các phân cảnh sinh hoạt, nghi lễ và chiến trận được dàn dựng công phu.

Chương trình được kết nối liền mạch qua bốn chương nghệ thuật gồm: Vạn cổ anh linh, Đại Cồ Việt khai quốc, Huyền thiên cổ đàn, Hội yến hoa tiên. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại kết hợp yếu tố truyền thống, chương trình đưa khán giả trở về thời khắc khai sinh quốc gia Đại Cồ Việt.

Điểm nhấn nổi bật là phần nghi lễ tế trời tại Đàn Kính Thiên với nghi lễ truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại. Các kỹ thuật như: visual mapping, laser, hiệu ứng ánh sáng và hệ thống sân khấu đa lớp được ứng dụng để tái hiện không gian tế lễ cổ trong hình thức nghệ thuật đương đại.

Lễ hội tái hiện hành trình lịch sử từ dấu tích con người cách đây khoảng 13.000 năm trên vùng đất Hoa Lư đến thời khắc Đinh Bộ Lĩnh lập đàn tế trời, xưng đế, mở ra kỷ nguyên Đại Cồ Việt-một tiến trình lịch sử kéo dài hàng thiên niên kỷ.

Thời gian qua, lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng tầm lễ hội trở thành sự kiện văn hóa thường niên có quy mô cấp tỉnh, tiến tới là một lễ hội mang tầm vóc quốc gia trong những năm tới.

Việc tổ chức thành công Lễ hội Đàn Kính Thiên năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa tâm linh-văn hóa truyền thống, mà còn là dịp tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hoa Lư; đồng thời, khẳng định vị thế của Ninh Bình như một trung tâm di sản có chiều sâu lịch sử, văn hóa và bản sắc riêng trong dòng chảy của dân tộc Việt Nam.

