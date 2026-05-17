Lê Xuân Đăng và hành trình viết giấc mơ bóng đá

ClockChủ Nhật, 17/05/2026 06:29
HNN - Ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 1 - 0 của CLB Huế trước Trẻ SHB Đà Nẵng ở trận mở màn giải hạng Nhì quốc gia, Lê Xuân Đăng đang dần khẳng định vai trò của mình trong đội hình bóng đá Cố đô.

Lê Xuân Đăng (áo trắng) luôn nỗ lực hết mình trong từng pha bóng 

Sinh ra tại Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống thể thao, Xuân Đăng sớm bén duyên với trái bóng.

Xuân Đăng bắt đầu từ đội U11 Huế, rồi lặng lẽ trưởng thành qua từng cấp độ U13, U15, U17, U19. Mỗi giai đoạn là một lần thử thách, một lần tự vượt qua chính mình. Anh cùng các đội trẻ Huế nhiều lần giành quyền vào vòng chung kết các giải quốc gia, một thành tích phản ánh sự nỗ lực của cả tập thể. Trong đó, đáng nhớ nhất là tấm huy chương Đồng tại giải U15 quốc gia, nơi những giọt mồ hôi trên sân tập được đền đáp bằng niềm tự hào.

Chính tình yêu bóng đá giản dị nhưng mãnh liệt ấy đã giữ anh ở lại, giúp anh đi qua những tháng ngày thử thách nhất của tuổi trẻ.

Ông Lê Chí Nguyện, HLV Trưởng CLB Bóng đá Huế, người trực tiếp huấn luyện Đăng nhận xét: “Đăng là cầu thủ sớm bộc lộ tố chất, càng rèn luyện càng tiến bộ. Điều đáng quý ở bạn ấy không chỉ là sự chăm chỉ, kỷ luật mà còn là tinh thần cầu tiến. Đặc biệt, khả năng thi đấu đa năng giúp Đăng có thể thích nghi và chơi tốt ở nhiều vị trí mà vẫn giữ được sự ổn định”.

Năm 17 tuổi, cơ hội lớn đã đến khi Xuân Đăng được đôn lên đội một CLB Huế. Với nhiều cầu thủ trẻ, đó đã là thành công, nhưng với anh, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Ngay trong trận ra mắt, Xuân Đăng được trao cơ hội đá chính - một thử thách không nhỏ. Nhưng thay vì run sợ, anh bước ra sân với tất cả sự tự tin, thi đấu chững chạc và nhanh chóng hòa nhập với nhịp độ của bóng đá chuyên nghiệp.

Điểm mạnh nổi bật nhất của Xuân Đăng chính là sự đa năng. Anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, từ phòng ngự đến tấn công, từ trung tuyến đến hành lang biên. Ở đâu đội bóng cần, anh đều sẵn sàng. Không phô trương, không đòi hỏi, Xuân Đăng chọn cách cống hiến lặng lẽ, trở thành “mảnh ghép” linh hoạt trong chiến thuật của ban huấn luyện.

Hiện tại, trong màu áo CLB Huế tại giải hạng Nhì quốc gia, Xuân Đăng đang cùng đồng đội viết tiếp hành trình của mình. Và ngay ở trận đấu mở màn mùa giải, anh đã tỏa sáng. Bàn thắng duy nhất vào lưới Trẻ SHB Đà Nẵng không chỉ mang về chiến thắng 1 - 0 quý giá, mà còn như một lời khẳng định cho sự trưởng thành của chàng cầu thủ trẻ.

Chia sẻ về khoảnh khắc ấy, anh nói: “Đó là bàn thắng rất ý nghĩa với tôi. Nhưng điều quan trọng hơn là đội đã có khởi đầu tốt. Tôi luôn đặt mục tiêu đóng góp nhiều nhất có thể cho tập thể”.

Với Xuân Đăng, bóng đá không phải là câu chuyện của cá nhân. Đó là hành trình của tập thể, của những con người cùng chung khát vọng. Anh và các đồng đội đang hướng tới mục tiêu lớn nhất: Thăng hạng. Một mục tiêu không dễ dàng, nhưng đủ để thôi thúc họ nỗ lực mỗi ngày.

“Toàn đội đang rất quyết tâm. Ai cũng hiểu đây là cơ hội và cũng là trách nhiệm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đưa bóng đá Huế trở lại với những giải đấu cao hơn”, Xuân Đăng khẳng định.

Hành trình phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách. Sẽ có những trận đấu khó khăn, những thời điểm áp lực và cả những thất bại. Nhưng nhìn vào cách Xuân Đăng đã đi qua chặng đường từ một cậu bé 10 tuổi rời quê đến cầu thủ ghi bàn quyết định ở giải hạng Nhì, người ta có thể tin rằng anh đủ bản lĩnh để tiếp tục tiến về phía trước.

Kim Phụng
World Cup 2026: Ai là “tân vương”

Dù vắng những đội bóng lớn, như: Italia, Ba Lan, Nigeria… nhưng không vì thế mà World Cup 2026 thiếu đi tính cạnh tranh khốc liệt, hấp dẫn, nhất là ở cuộc chiến bảo vệ ngôi vương của đương kim vô địch Argentina với các ứng viên hàng đầu.

Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Ngày 16/5 tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026; chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Nhiều hoạt động ý nghĩa từ giải bóng đá tranh cúp HTA Group

Giải bóng đá tranh cúp HTA Group lần III – 2026 khai mạc chiều 7/5 tại sân bóng Green City (P. Mỹ Thượng – TP. Huế). Bên cạnh là sân chơi thể thao lành mạnh, đây còn là dịp để các đơn vị tham dự thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

