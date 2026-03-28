Sở Du lịch khuyến cáo chấm dứt đưa khách lưu trú tại khách sạn Romance Huế

HNN.VN - Sáng 20/4, Sở Du lịch cho biết vừa ban hành Công văn số 846/SDL-QLDL (ngày 19/4/2026) về việc khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt đưa khách đến lưu trú tại khách sạn Romance Huế (địa chỉ 14 - 16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, thành phố Huế).

Sẽ cưỡng chế những hộ dân cố tình không bàn giao mặt bằng Loại bỏ những "hạt sạn" để phát triển du lịchSớm thành lập đội liên ngành xử lý các vấn nạn về môi trường du lịch

Khách sạn Romance Huế 

Đại diện Sở Du lịch cho biết, theo thông báo của Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Huế, việc cưỡng chế để giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá tại địa chỉ 14 -16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, thành phố Huế (Khách sạn Romance) sẽ diễn ra vào ngày 21/4/2026. Từ ngày 20/4/2026, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ với đối tượng liên quan, bao gồm khách lưu trú còn lại tại địa điểm nêu trên.

Trước tình hình trên, Sở Du lịch khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt việc tổ chức đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn Romance Huế; di chuyển khách thuộc tour tuyến của đơn vị ra khỏi khách sạn Romance trong thời gian sớm nhất.

Đến ngày cưỡng chế (21/4/2026), nếu vẫn còn khách thuộc các công ty lữ hành khai thác và quản lý, Sở Du lịch sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp về hành vi có thể xem xét là cản trở việc thi hành công vụ; không đảm bảo an toàn cho khách du lịch, gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố.

MINH TÂM
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khuyến cáo 5 biện pháp trọng tâm phòng ngừa viêm não mô cầu

Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan nhanh chóng của bệnh viêm não mô cầu, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan. Để bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng, cần khẩn trương thực hiện đồng bộ 5 biện pháp phòng ngừa trọng tâm; đặc biệt ưu tiên chủ động tiêm vaccine đủ liều và tuân thủ vệ sinh.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở lưu trú

Chiều 7/1, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế phối hợp cùng Công ty TNHH Saigon Morin Huế tổ chức thực tập phương án CC&CNCH tại Khách sạn Saigon Morin (phường Thuận Hóa).

