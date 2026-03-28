Sở Du lịch khuyến cáo chấm dứt đưa khách lưu trú tại khách sạn Romance Huế

Khách sạn Romance Huế

Đại diện Sở Du lịch cho biết, theo thông báo của Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Huế, việc cưỡng chế để giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá tại địa chỉ 14 -16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, thành phố Huế (Khách sạn Romance) sẽ diễn ra vào ngày 21/4/2026. Từ ngày 20/4/2026, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ với đối tượng liên quan, bao gồm khách lưu trú còn lại tại địa điểm nêu trên.

Trước tình hình trên, Sở Du lịch khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt việc tổ chức đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn Romance Huế; di chuyển khách thuộc tour tuyến của đơn vị ra khỏi khách sạn Romance trong thời gian sớm nhất.

Đến ngày cưỡng chế (21/4/2026), nếu vẫn còn khách thuộc các công ty lữ hành khai thác và quản lý, Sở Du lịch sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp về hành vi có thể xem xét là cản trở việc thi hành công vụ; không đảm bảo an toàn cho khách du lịch, gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố.