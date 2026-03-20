Cộng đồng người Việt tại Israel được khuyến cáo tăng cường an toàn

Các lực lượng ứng cứu khẩn cấp tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran ở thành phố Arad, miền Nam Israel tối 21/3/2026. (Ảnh: TTXVN)

Trong thông báo gửi tới cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đặc biệt khuyến nghị người Việt thường xuyên theo dõi hướng dẫn của chính quyền sở tại theo từng khu vực cư trú, chủ động chuẩn bị phương án tiếp cận nơi trú ẩn và tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn. Đại sứ quán nhấn mạnh sóng xung kích từ các vụ nổ tên lửa đạn đạo có sức công phá rất lớn, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng trong phạm vi gần và vẫn tiềm ẩn nguy hiểm trong bán kính hàng trăm mét.

Đại sứ quán cũng lưu ý, khi nhận được cảnh báo, người dân cần nhanh chóng di chuyển vào khu vực trú ẩn an toàn gần nhất và chỉ rời khỏi khi có hướng dẫn chính thức từ Bộ Tư lệnh mặt trận nội địa Israel. Trong bối cảnh tình hình an ninh còn nhiều rủi ro, việc nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được xem là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Theo thông tin cập nhật, trong hai ngày 21-22/3, nhiều khu vực trên toàn Israel đã ghi nhận các đợt cảnh báo diện rộng, kèm theo một số vụ việc gây thiệt hại cục bộ tại các địa bàn miền trung và miền nam như Tel Aviv, Arad, Dimona và vùng phụ cận. Một số vụ việc đã gây thương vong, đồng thời ảnh hưởng đến hạ tầng dân sự và sinh hoạt của người dân. Trước tình hình này, Bộ Tư lệnh mặt trận nội địa Israel đã tiến hành đánh giá lại mức độ rủi ro và điều chỉnh chính sách phòng thủ dân sự theo hướng siết chặt, mở rộng phạm vi áp dụng trên toàn quốc.

Theo thông báo ban hành ngày 22/3, các biện pháp phòng thủ dân sự mới có hiệu lực từ 6 giờngày 22/3 đến 20 giờ ngày 24/3/2026, với việc nhiều khu vực chuyển sang trạng thái hoạt động hạn chế. Các địa bàn như Lakhish, Tây Lakhish, Negev và vùng Biển Chết được nâng mức cảnh báo, trong khi các khu vực trung tâm gồm Jerusalem, Tel Aviv, Sharon và Haifa tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.

Theo quy định, hoạt động giáo dục trực tiếp tạm dừng; các cuộc tụ tập bị giới hạn tối đa 50 người và phải bảo đảm có khả năng tiếp cận nơi trú ẩn đạt chuẩn; các cơ sở làm việc chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn; đồng thời, các bãi biển bị đóng cửa đối với công chúng.

