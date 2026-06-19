Khi Mono đến Huế

Đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” bên sông Hương trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế với cảm xúc lắng đọng và tươi mới. Ảnh: KO

Có bối cảnh quay tại Đại Nội, sau gần 1 tuần ra mắt, giới bình luận cho rằng, điều “Công Tử Văn Thơ” tạo được ấn tượng chính là các cảnh quay đẹp. Một Đại Nội với Ngọ Môn, sân chầu, trường lang, áo dài, đàn nguyệt… cùng với sức ảnh hưởng của Mono đã lan tỏa hình ảnh di sản đến công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Không thể so sánh với cơn sốt “Bắc Bling” (của Hòa Minzy, Tuấn Cry, Xuân Hinh) nhưng rõ ràng, quảng bá hình ảnh và thu hút du lịch bằng MV âm nhạc đang trở thành xu hướng. Và với sự kiện của Mono, Huế cũng đang thử nghiệm một hướng đi mới: “trẻ hóa” cách tiếp cận di sản. Bất ngờ hơn, ngay tại sự kiện ra mắt “Công Tử Văn Thơ”, ca sĩ Mono được chính thức mời trở thành “Đại sứ quảng bá di sản” Huế.

Sự kiện làm không ít người bất ngờ bởi hình ảnh quá trẻ, quá mới lạ của Mono, như đối lập với những giá trị thâm cung của thành quách, đền đài cổ xưa của Huế. Rồi đây, Mono sẽ lan tỏa hình ảnh cá nhân, hình ảnh di sản Huế ra sao trong vai “Đại sứ di sản của Huế” đang là một ẩn số, nhưng rõ ràng, với sự mạnh dạn “vượt rào” trong tư duy của Huế, sự kiện Mono đã gửi đi một thông điệp: Bắc cầu nối thế hệ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Sự kiện Mono đến Huế nằm trong chuỗi chương trình “Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế” được tổ chức trên sân khấu ngoài trời bên sông Hương. Quy tụ những gương mặt trẻ của âm nhạc đương đại, âm nhạc truyền thống đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Pháp…, điều Ban tổ chức mong muốn là “Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế” sẽ đem đến điểm nhấn tươi mới cho Festival Huế 2026 từ tư duy làm mới lễ hội.

Có mặt trong chương trình âm nhạc “25 năm nhớ Trịnh” mở đầu cho Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế, hàng ngàn người xem cũng đã cảm nhận được một sức sống mới thổi vào nhạc Trịnh.

Trong không gian lộng gió của sông Hương, trên một sân khấu mà người xem ngồi trên cỏ, hòa vào thiên nhiên, bật đèn flash để nghe “Mưa Hồng” với phong cách Rap của Hà Lê. Có lẽ, những ai đã yêu nhạc Trịnh, với hình ảnh Khánh Ly và áo dài “đóng đinh” trên sân khấu, đóng đinh trong sâu thẳm cảm xúc của một thế hệ, việc làm mới nhạc Trịnh có lúc đã dấy lên những lo âu, nghi ngại. Nhưng với sự phá cách của Tấn Sơn, sự tươi trẻ và ngọt ngào của Bùi Lan Hương…, những bản nhạc đầy ưu tư của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được đón nhận như những phiên bản mới, bên đền đài cổ kính soi bóng sông Hương.

Cũng như nhạc Trịnh, di sản Huế cần “mở cửa” để bước ra thế giới qua nhịp cầu của người trẻ mà sự kiện Mono đến Huế là một thông điệp. Nhưng từ bước đi ban đầu ấy cần đặt ra một chiến lược, một lộ trình để di sản giữ được thăng bằng giữa cổ xưa và đương đại, giữa bảo tồn và phát triển... trong bước chuyển giao thế hệ, khi mà sứ mệnh bảo tồn di sản sẽ phải san qua vai của người trẻ, như một quy luật tất yếu.