26/03/2026

Ra mắt giao diện mới đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung”

HNN.VN - Sáng 26/3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp cùng UBND thành phố tổ chức lễ ra mắt giao diện mới đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” và công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trò chuyện với hành khách trên tàu

Giao diện mới của đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” vừa ra mắt được thiết kế nhằm mang lại diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản. Ngoại thất đoàn tàu nổi bật với sắc tím mộng mơ đặc trưng của xứ Huế, hòa cùng gam màu ghi sáng hiện đại, năng động của thành phố biển Đà Nẵng. Logo nhận diện được sơn màu vàng đồng.

Tàu có 12 toa xe với 56 chỗ ngồi mềm được thay mới toàn bộ ghế ngồi trước đây bằng các hàng ghế có khả năng xoay 180 độ, giúp khách ngồi thuận hướng tàu chạy, thoải mái khi ngắm cảnh dọc đường.

Trong đoàn tàu có toa xe VIP (32 chỗ) được thiết kế với không gian hoài cổ, sang trọng của nội thất cung đình Huế. Điểm nhấn khác là bàn lượn dọc cửa sổ, nơi hành khách có thể nhâm nhi cà phê, thưởng thức âm nhạc trực tiếp và ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân.

Lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành, đơn vị thực hiện nghi thức gắn biển "Điểm du lịch Ga Huế" 

Toa xe cộng đồng cũng được thiết kế với diện mạo mới, mang đến không gian trải nghiệm sống động với chuỗi hoạt động đa dạng, cùng các thương hiệu và sản phẩm đặc trưng địa phương. Các toa xe đều được lắp hệ thống chiếu sáng đèn led, âm thanh chất lượng cao, màn hình LCD cung cấp thông tin về hành trình và giải trí.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả của đoàn tàu “Hành trình kết nối Di sản miền Trung” và Ga Huế - điểm du lịch mới được công nhận, UBND thành phố đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp du lịch để xây dựng các sản phẩm trải nghiệm đặc sắc tại Ga Huế; đồng thời đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo hình ảnh thân thiện, văn minh đối với du khách. Thành phố Huế tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cấp, các ngành và doanh nghiệp, đoàn tàu “Hành trình kết nối Di sản miền Trung” sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
