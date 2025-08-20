Liên kết các “mắt xích” để phát triển du lịch

Khách vui thích khi trải nghiệm du lịch ở Huế

Yếu tố cạnh tranh

Nhiều lãnh đạo một số doanh nghiệp vẫn trăn trở khả năng cạnh tranh về giá và sản phẩm du lịch Việt Nam nói chung, Huế nói riêng. Bà Dương Thị Công Lý, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế chia sẻ, chi phí vận chuyển, đặc biệt là vé máy bay chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá tour. Nhu cầu du khách luôn muốn chọn các tour có mức giá hợp lý, tuy nhiên, khi các bên không có sự liên kết để cùng kích cầu, rất khó để đưa ra mức giá tour hấp dẫn.

Mùa hè năm ngoái, du khách trong nước ưa thích chọn xuất ngoại vì giá vé bay nội địa tăng cao. Thời điểm ấy, khảo sát trên website của nhiều hãng lữ hành cho thấy giá tour một số điểm đến nước ngoài được bán rẻ hơn giá vé máy bay khứ hồi trong nước. Nhiều công ty nhận tour trọn gói (đã gồm vé máy bay, ăn uống, khách sạn…) từ TP. Hồ Chí Minh đi Thái Lan 5 ngày 4 đêm ở mức 8,9 triệu đồng/khách. Trong phân khúc tour trọn gói dưới 15 triệu đồng thì các tour như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc… được nhiều khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, tour đường bộ quốc tế đi Trung Quốc với giá chỉ từ 3,9 triệu đồng cũng là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với tour nội địa. Dẫn chứng điều này để thấy, giá dịch vụ tác động rất lớn để quyết định du lịch của du khách.

Lâu nay, vấn đề giá tour không chỉ là trăn trở của du khách mà còn của những người làm du lịch, đặc biệt là các đơn vị xây dựng tour. Đơn vị lữ hành luôn muốn chào bán tour với giá hấp dẫn nhất, nhưng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ đi kèm, trong đó các dịch vụ về lưu trú, vận chuyển đặc biệt quan trọng. Cái khó là khi mối liên kết giữa cộng đồng kinh doanh dịch vụ chưa tốt, dẫn đến tính linh hoạt thị trường chưa cao.

Tại Huế, 2 năm trước, du khách từng so sánh giá phòng khách sạn cùng hạng sao ở Huế cao hơn ở Đà Nẵng. Khi đặt câu hỏi với đơn vị kinh doanh lưu trú, có đơn vị trả lời với chúng tôi rằng: “Tại sao phải giảm giá, khi vào cao điểm, khách sạn luôn có khách đặt hết phòng”. Cũng có thời điểm một số khách sạn thà để phòng trống chứ chưa chấp nhận cùng lữ hành giảm giá kích cầu.

Thực tế, tính liên kết giữa các đơn vị làm du lịch tốt sẽ tác động đến tâm lý, cảm xúc của khách. Đơn cử, nếu các đơn vị, doanh nghiệp liên kết tốt sẽ “lấy lòng” được khách, thông qua các chương trình kích cầu, ưu đãi. Điều này cũng sẽ tác động tích cực, thu hút khách tốt hơn trong mùa thấp điểm. Mặc dù ngành du lịch đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động liên kết du lịch, nhưng thực tế mối quan hệ này đa phần do các doanh nghiệp, đơn vị tự tìm đến nhau.

Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau

Tính kết nối là yếu tố quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện ở phương châm “muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Tại nhiều quốc gia phát triển về du lịch, việc liên kết chuỗi giá trị du lịch được đặt lên hàng đầu, đảm bảo chặt chẽ và chuyên nghiệp. Nhiều dịch vụ liên kết nhằm phục vụ khách hàng từ khi bước chân ra khỏi nhà, đến điểm tham quan, khu vui chơi giải trí, du lịch, sau đó quay trở về nhà. Tất cả đã mang lại sự hài lòng và hấp dẫn được du khách. Ở một số nước châu Âu, sản phẩm du lịch được xem như sản phẩm công nghiệp, được tổ chức một chuỗi cung ứng nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch, bao gồm hàng không, lữ hành, lưu trú, điểm đến… Liên kết giá trị trong du lịch góp phần tạo sức cạnh tranh cho du lịch vùng và ngành du lịch quốc gia.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế trăn trở, để tạo sức hút cho ngành du lịch, vai trò tham gia của cộng đồng, mỗi doanh nghiệp vào hoạt động du lịch là vô cùng quan trọng. Các đơn vị phải cùng nhìn về một hướng, tính toán làm sao để đưa giá dịch vụ về mức hấp dẫn, hy sinh quyền lợi ban đầu từ đó có các chương trình kích cầu hấp dẫn. Đây cũng là cách để tạo sức hấp dẫn, cạnh tranh về điểm đến, để khách dần có sự chuyển hướng về lựa chọn điểm đến.

Hàng năm, bên cạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá, ngành du lịch cũng triển khai các chương trình kích cầu du lịch. Hiện nay, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch cũng đang có những hoạt động kết nối, vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết nhằm tạo những chương trình, sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn du khách. Nhưng để đảm bảo tính hiệu quả, điều tiên quyết vẫn nằm ở chuyện các đơn vị, doanh nghiệp cần ngồi lại, đẩy mạnh liên kết. Để có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch một cách chủ động và tích cực trong quá trình hợp tác và liên kết, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần có những chiến lược và kế hoạch kinh doanh cụ thể, phù hợp. Điều quan trọng là những kế hoạch ấy cũng cần hướng tới một mục tiêu là phát triển tốt chiến lược chung của ngành du lịch.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng nên thiết lập một hệ thống thông tin liên kết ngoài hệ thống thông tin nội bộ của doanh nghiệp, liên quan đến lữ hành, vận chuyển và lưu trú. Những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch chung sẽ được các doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật, nắm bắt và trao đổi thông qua kênh thông tin này. Từ đó, thúc đẩy liên kết tốt hơn.

Nếu xác định mỗi đơn vị, doanh nghiệp là một “mắt xích” trong hệ thống, cùng hướng đến mục tiêu chung là phát triển du lịch thì không đơn vị nào đứng ngoài cuộc. Và dĩ nhiên, tính liên kết chặt chẽ là yếu tố quan trọng để tiến xa trong một hành trình dài, bền vững.