Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch Halal ở Huế

Ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo quy tụ khoảng 100 đại biểu của Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là sự tham dự của Ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam; đại diện Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung chính như: kinh nghiệm phát triển du lịch Halal trên thế giới qua chia sẻ của các chuyên gia về xếp hạng, chứng nhận và tư vấn quản lý; thực trạng phát triển du lịch Halal tại Huế qua ý kiến của cơ quan quản lý lưu trú, doanh nghiệp lưu trú, nhà hàng và Hiệp hội Halal Việt Nam; những khó khăn và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong phục vụ khách Hồi giáo; các đề xuất, giải pháp cụ thể để Huế từng bước trở thành điểm đến thân thiện với khách Hồi giáo.

Toàn cảnh buổi hội thảo quốc tế.

Theo các chuyên gia, khách du lịch Halal đang nổi lên là một trong những thị trường năng động và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Với dân số Hồi giáo 2 tỷ người trên toàn cầu, lĩnh vực trải rộng từ thực phẩm và đồ uống, du lịch, khách sạn, tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử. Đây là cơ hội lớn cho các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác, thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn như các di sản thế giới, ẩm thực cung đình độc đáo, phong cảnh đẹp và lòng hiếu khách, song, thời gian qua, TP. Huế vẫn chưa thu hút mạnh mẽ dòng khách Hồi giáo tiềm năng này.

Thời gian tới, TP. Huế cần tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó cần đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá và kết nối với các đối tác. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức và hỗ trợ doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực phục vụ; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, thành phố cần nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch gắn với nhu cầu của khách Hồi giáo…