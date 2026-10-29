Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, chuẩn bị tốt chương trình “Bứt phá Việt Nam”

Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW được thành phố thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị được tổ chức trực tuyến tại 256 điểm cầu, với 18.398 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các lực lượng tham dự.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 12/10/2026, xác định việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, thành phố chú trọng chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các nội dung thực hiện được gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao đạo đức công vụ và giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Đối với Chương trình “Bứt phá Việt Nam”, dự kiến được truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu Hà Nội, Huế và Đồng Nai, các đại biểu đã trao đổi về phương án tổ chức tại Huế, từ lựa chọn địa điểm, bố trí lực lượng đến chuẩn bị nội dung, kỹ thuật, an ninh và hậu cần và thống nhất đề xuất giới thiệu hai điển hình tham gia chương trình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoài Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ thành phố đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trao đổi về công tác triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, việc học tập và thực hành theo Bác phải được thể hiện bằng những công việc cụ thể, tránh hình thức, chung chung. Thành phố cần lựa chọn những vấn đề khó, điểm nghẽn trong quá trình phát triển như giải phóng mặt bằng, các dự án chậm tiến độ, cải cách hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp để tập trung giải quyết. Mỗi cấp ủy cần lựa chọn ít nhất một việc khó để thực hiện, phân công rõ người chịu trách nhiệm, công khai kết quả và đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, gắn với sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đối với Chương trình “Bứt phá Việt Nam”, đồng chí Bùi Hoài Sơn đề nghị, điểm cầu Huế phải thể hiện được dấu ấn riêng của vùng đất gắn bó với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời toát lên tinh thần trẻ trung, năng động. Thành phố cần ưu tiên lựa chọn không gian có ý nghĩa lịch sử, bảo đảm điều kiện truyền hình trực tiếp và huy động sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Bên cạnh đó, cần sớm hoàn thiện phương án tổ chức, phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị, chuẩn bị kỹ các điều kiện về nội dung, kỹ thuật, an ninh và hậu cần. Công tác tuyên truyền phải được triển khai trước, trong và sau chương trình, qua đó giới thiệu, lan tỏa những điển hình tiêu biểu trong học tập và thực hành theo Bác.