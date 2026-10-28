Đón đọc Huế ngày nay số 564, phát hành ngày 30/10

Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật.

Trong đó, thông tin về Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế diễn ra vào chiều ngày 29/10 do đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho tháng 11/2026 được lựa chọn giới thiệu ở trang Nhất và trang 2. Thông tin từ hội nghị cho thấy, tháng 10/2026, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực: Vốn đầu tư tăng 13,6%, doanh thu du lịch tăng 30%, kết nạp 226 đảng viên. Vào giai đoạn nước rút hai tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp cho từng nhiệm vụ. Tinh thần chung là không chờ đợi, không né tránh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Trên trang 3, bài “Xây dựng dữ liệu an toàn, định danh tin cậy” nhìn nhận thực trạng, những kết quả đạt được cũng như các thách thức đặt ra trong quá trình chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại TP. Huế. Thông qua bức tranh thực tế tại địa phương, bài viết làm rõ tầm quan trọng của hai dự thảo luật đang được Quốc hội xem xét là Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử đối với việc bảo đảm an toàn thông tin và củng cố niềm tin của người dân.

Trang 3 với hai bài viết về dự thảo luật và chính sách đi vào cuộc sống.

Trên trang 5, bài “Thêm cơ hội để người dân tiếp cận, sáng tạo văn hóa” phản ánh ý nghĩa sâu sắc và góc nhìn đa chiều về việc Bộ Chính trị và Quốc hội thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam (theo Nghị quyết số 28/2026/QH16), đặc biệt gắn liền với không gian đô thị di sản Cố đô Huế. Bài viết khẳng định, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 chỉ thực sự trọn vẹn khi trở thành “ngày của người dân” - nơi mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành thị hay nông thôn, điều kiện kinh tế, đều có cơ hội sống, tiếp cận và trực tiếp tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa.

Trang 7, đáng chú ý là bài: “Mưa lớn gây ngập úng cục bộ vùng thấp trũng” phản ánh tình trạng mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến sáng 29/10 tại TP. Huế, gây ngập úng cục bộ ở nhiều khu vực thấp trũng tại phường phường An Cựu, Hóa Châu, xã Đan Điền cũng như áp lực giao thông ở khu vực trung tâm thành phố. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp; đồng thời ứng dụng công nghệ camera AI trong theo dõi, chỉ đạo phòng chống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngoài các nội dung trọng tâm trên, số báo 564 còn có nhiều bài viết đáng chú ý khác như: “Phát triển và khai thác tài sản trí tuệ sản phẩm của Huế”; “Ấm lòng những mái nhà Đại đoàn kết”; “Tạo cầu nối hỗ trợ tâm lý cho học sinh”… cùng nhiều tin tức thời sự và các chuyên mục hấp dẫn khác.

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