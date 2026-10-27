Tổ chức thực hiện quyết liệt, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Toàn cảnh tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí UVTV Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố.

Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Trong tháng 10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; gắn triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp với tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ công việc. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 7, khóa XVII, rà soát nhiệm vụ cuối năm và ban hành hơn 180 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tổ chức, cán bộ và kiện toàn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được quan tâm.

Trong xây dựng Đảng, Thành ủy chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nghị quyết, chỉ thị; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và nắm tình hình cơ sở. Trong tháng, thành phố kết nạp 226 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 129 đảng viên; nâng số đảng bộ trực thuộc lên 48. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực, vụ việc được quan tâm, trong đó có dự án nhà ở Tam Thai. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục công tác vận động, tập hợp Nhân dân.

Kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng vốn đầu tư thực hiện 10 tháng ước đạt gần 32 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,3%. Tháng 10, thành phố đón khoảng 509 nghìn lượt khách, tăng 24,5%, doanh thu du lịch đạt 1.356 tỷ đồng, tăng 30%. Chuyển đổi số được thúc đẩy; an ninh, trật tự cơ bản bảo đảm, số vụ việc về trật tự xã hội giảm 104 vụ so với cùng kỳ.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao đổi tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá, công tác phát triển đảng viên ở một số địa bàn còn khó; việc triển khai sổ tay đảng viên điện tử tại vùng sâu, vùng xa chưa đồng đều. Một số cấp ủy, người đứng đầu thiếu chủ động; công tác kiểm tra, giám sát cơ sở còn lúng túng. Tăng trưởng công nghiệp chưa tạo đột phá, thiếu nhân lực chất lượng cao, một số dự án chậm tiến độ, thu hút FDI chưa tương xứng tiềm năng. Nguồn thu từ đất chưa đạt yêu cầu, xử lý tài sản công dôi dư và dự án tồn đọng còn chậm. Đến ngày 27/10, giải ngân đầu tư công đạt 52,6% kế hoạch; giải phóng mặt bằng, tái định cư còn vướng mắc.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, UBND thành phố đã phân công trách nhiệm cho các ban quản lý dự án, tháo gỡ khó khăn về vật liệu, giải phóng mặt bằng để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong hai tháng cuối năm. Dự kiến giải ngân đạt 65% trong tháng 11/2026, 90% trong tháng 12/2026 và 100% trước ngày 15/1/2027. Trong thời gian tới, sẽ tập trung giải ngân cho các dự án trọng điểm như cầu Phú Đa, đường Vành đai 3, đường dẫn hai đầu cầu Cồn Hến…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu trao đổi giải pháp tăng thu ngân sách, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh các khu quy hoạch và dự án đấu giá đất. Với tài sản công dôi dư, thành phố đã rà soát 605 tài sản, xử lý 339 tài sản, đạt 56%. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu phối hợp, thống nhất đầu mối, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, thủ tục, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12.

Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố nhấn mạnh, quý IV là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026. Những nhiệm vụ đã được xác định tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 phải tiếp tục triển khai với quyết tâm cao, không để chậm trễ hoặc bỏ sót đầu việc. Trọng tâm trong hai tháng cuối năm là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho người dân.

Về thu ngân sách, Bí thư Thành ủy yêu cầu duy trì, nuôi dưỡng nguồn thu thuế, phí, đồng thời tháo gỡ vướng mắc đối với nguồn thu từ đất qua đấu giá, giao đất, cho thuê đất. Lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành phải trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, không để dự án đã phê duyệt hoặc đấu giá thành công chậm triển khai.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với đầu tư công, đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu tập trung vào các dự án tồn đọng kéo dài, rà soát rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị. Việc lựa chọn nhà thầu phải có yêu cầu, tiêu chí rõ ràng, bảo đảm năng lực thực chất và tính khả thi của phương án thi công. Không thể chỉ chú trọng hoàn thiện thủ tục đấu thầu mà thiếu kiểm tra hiệu quả thực hiện sau khi ký hợp đồng. Năng lực nhà thầu phải được đánh giá bằng tiến độ, chất lượng công trình và kết quả trên công trường.

Có dự án đã được chỉ đạo nhiều lần nhưng vẫn chậm chuyển biến. Với nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải căn cứ hợp đồng, quy định pháp luật để xử lý kiên quyết, không để trúng thầu rồi chậm triển khai.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu các UVTV Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng, UBND thành phố và địa phương bám sát địa bàn, theo đuổi công việc đến cùng. Các dự án chậm tiến độ phải có giải pháp cụ thể. Giải ngân đầu tư công và thu ngân sách là những chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả điều hành; nếu không đạt, khó đánh giá nhiệm vụ hoàn thành.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ đã rõ, đầu việc đã cụ thể; điều quan trọng nhất là tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp cho từng nhiệm vụ. Tinh thần chung là không chờ đợi, không né tránh, tập trung cao độ trong hai tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.