Lượng khách đến Phú Quốc tăng vọt những ngày đầu năm

Các điểm đến ở Phú Quốc tấp nập du khách ngày đầu năm. (Ảnh: L.H)

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh An Giang, từ ngày 1-2/1/2026, đặc khu Phú Quốc đón 47.346 lượt khách du lịch, đạt 144% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng khách quốc tế đạt 14.300 lượt khách, đạt hơn 150% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, lượng chuyến bay đến đây cũng liên tiếp phá kỷ lục năm 2025. Trong 4 ngày (1-4/1/2026), có tổng cộng 288 chuyến bay đến Phú Quốc, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số chuyến bay quốc tế đạt 147 chuyến, tương đương 40 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, tăng 23%. Trong đó riêng ngày 3/1, cảng đón 46 chuyến bay quốc tế, lập kỷ lục mới từ trước đến nay.

Lượng khách tăng cao diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc liên tục tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động giải trí, lễ hội quy mô lớn chào đón năm mới. Các chương trình countdown, trình diễn pháo hoa nghệ thuật, tuần lễ âm nhạc bãi biển cùng chuỗi sản phẩm vui chơi, nghỉ dưỡng đa dạng dọc hòn đảo, góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động, kéo dài suốt kỳ nghỉ.

Đơn cử, chỉ riêng Thị trấn Hoàng Hôn tại nam đảo mỗi ngày đã đã đón hơn 15,5 nghìn lượt khách tới trải nghiệm tại các điểm vui chơi giải trí. Trong kỳ nghỉ lễ, Thị trấn này tổ chức chương trình Spectacular Countdown 2026 với hơn 50 show diễn quy tụ 200 nghệ sĩ quốc tế, đỉnh cao là ba màn pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa. Dọc các tuyến phố ven biển, nhà hàng, quán bar, cà phê và chợ đêm tại đây luôn trong tình trạng kín chỗ, nhiều thời điểm không còn bàn trống ngay từ đầu buổi tối.

Anh Hà Sơn Bình, quản lý nhà hàng Tribal Grill chia sẻ: “Trong 2 ngày đầu năm, nhà hàng đã phục vụ hơn 2.000 lượt khách. Đây là nhà hàng thứ 6 chúng tôi mở tại Thị trấn Hoàng Hôn. Công suất và doanh thu tích cực đang tạo đà kinh doanh và mở rộng đầu tư tại Phú Quốc trong năm tới”.

Với lượng chuyến bay, du khách và công suất lưu trú tăng mạnh ngay từ những ngày đầu năm, Phú Quốc đang cho thấy sức bật rõ nét của một điểm đến du lịch quốc tế năng động và hấp dẫn quanh năm. Không khí lễ hội sôi động, các sản phẩm du lịch-giải trí quy mô lớn cùng hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã tạo nên lực hút bền vững cho đảo Ngọc, đồng thời đặt nền tảng tích cực để du lịch Phú Quốc bứt tốc trong năm 2026 và những năm tiếp theo.