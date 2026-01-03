Khởi sắc thị trường du lịch ngay từ đầu năm

Đua thuyền buồm trên sông Hậu. (Ảnh THANH TÂM)

Tại các tỉnh miền núi phía bắc, phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) là hai điểm đông khách du lịch nhất nhờ có cảnh quan đẹp và văn hóa bản địa hấp dẫn.

Tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, chính quyền địa phương tổ chức không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ” cùng chuỗi sự kiện đặc sắc như xác lập 5 kỷ lục ẩm thực, khám phá Bản Mây, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong khung cảnh mờ sương, các lễ hội truyền thống, trình diễn nghề thủ công, trang phục thổ cẩm, cùng những điệu xòe, khèn, hát giao duyên của đồng bào các dân tộc tạo nên không khí sôi động, giàu bản sắc.

Tham gia hoạt động giã bánh dày tại khu nhà truyền thống của đồng bào H’Mông, anh Nguyễn Văn Tiến, du khách đến từ Bắc Ninh cho biết: “Không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc chính là điểm nhấn khiến tôi quay lại Sa Pa. Dù đã đến đây lần thứ tư, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mới mẻ và không khí náo nức”. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên ở Sa Pa đạt hơn 95% từ trước Tết Dương lịch một tuần. Tại Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, hệ thống cáp treo hoạt động hết công suất phục vụ du khách săn mây trong thời tiết 7-14 độ C.

Tại xã Mù Cang Chải, Lễ hội hoa Tớ dày (hoa đào rừng) thu hút đông đảo du khách với các hoạt động diễu diễn, trình diễn khèn H’Mông, trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản và nghề truyền thống.

Đồng chí Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2026, tỉnh phấn đấu đón khoảng 11,3 triệu lượt khách, trong đó 1,8-2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 51.100 tỷ đồng, tăng khoảng 9,67% so với năm 2025.

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, lượng du khách đến Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tăng mạnh. Đến với vùng cực bắc của Tổ quốc, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi đá tai mèo, mà còn hòa mình vào các hoạt động văn hóa, lễ hội, trò chơi dân gian đậm bản sắc do chính quyền địa phương tổ chức.

Đáng chú ý, thời điểm này hoa mai anh đào đang nở rộ, phủ sắc hồng dọc các tuyến đường và quanh những điểm du lịch nổi tiếng như làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi đã xem nhiều hình ảnh về Lũng Cú, nhưng chỉ khi đến đây mới cảm nhận hết vẻ đẹp của vùng đất này. Hoa mai anh đào nở rộ giữa không gian núi đá hùng vĩ, không khí trong lành tạo nên sức hấp dẫn lớn. Sáng 1/1, được dự Lễ thượng cờ và chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trước gió, tôi cảm thấy vô cùng tự hào”.

Nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, xã Lũng Cú tổ chức Festival Hoa mai anh đào năm 2026 với chủ đề “Lũng Cú - điểm hẹn muôn sắc hoa”, khai mạc sáng 3/1. Dịp này, xã khai trương mô hình “Du lịch thông minh” và giới thiệu sản phẩm du lịch mới “Cưỡi ngựa tham quan vùng đất cực bắc Tổ quốc”. Ước tính, dịp nghỉ Tết Dương lịch, xã Lũng Cú đón khoảng 30.000 lượt khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lũng Cú Ma Doãn Khánh cho biết, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đón khách từ sớm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng; huy động tối đa lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các điểm du lịch trọng điểm; đồng thời thường xuyên kiểm tra hoạt động dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Những ngày đầu năm, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ. Bên cạnh việc tái hiện văn hóa chợ nổi truyền thống kết hợp các làn điệu hò, đờn ca tài tử Nam Bộ, lễ hội còn sôi động với các cuộc đua thuyền, biểu diễn flyboard.

Anh Trần Tấn Xuân, du khách từ Đà Nẵng chia sẻ: “Lần đầu xem đua thuyền buồm và trình diễn flyboard trên sông, tôi thấy rất hấp dẫn, không thua kém các sự kiện tổ chức trên biển. Bình minh trên sông Hậu với ánh nắng lung linh, những cánh buồm nhiều màu sắc khiến cảnh sắc sông nước miền Tây càng thêm cuốn hút”.

Nhiều làng du lịch cộng đồng, khu du lịch sinh thái cũng chủ động làm mới sản phẩm. Tại làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn, du khách được xem cá lóc bay, xiếc ếch, tham quan bè nuôi các loài cá quý hiếm, đặc sản của sông Hậu. Chị Cao Ngọc Thanh, du khách từ Đồng Nai cho biết: “Gia đình tôi rất thích không khí mát mẻ, trong lành nơi đây với nhiều cây trái xanh tốt, người dân thân thiện, hiếu khách, các món ăn truyền thống mang đậm nét riêng của miền sông nước”.

Tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), tình trạng “cháy phòng” diễn ra trên diện rộng, từ các resort ven biển đến khách sạn ở khu vực trung tâm. Nhiều resort phía nam đảo có hạng phòng trên 7,6 triệu đồng/đêm đã kín chỗ từ cuối tháng 12/2025. Ở phân khúc bình dân, các nhà nghỉ giá từ 300.000-500.000 đồng/đêm tại Dương Đông cũng không còn phòng trống. Chỉ còn một số nhà nghỉ có vị trí cách xa trung tâm đảo từ 5-15 km là còn phòng.

Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các doanh nghiệp du lịch niêm yết giá công khai, rà soát các loại phí vào cổng và tuyệt đối không để xảy ra nạn chặt chém hay gây khó dễ cho du khách. “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến chất lượng và đáng tin cậy. Sự hài lòng của du khách chính là thước đo hiệu quả kinh doanh bền vững nhất”, đại diện Ủy ban nhân dân đặc khu khẳng định. Một đường dây nóng hỗ trợ du khách đã được thiết lập 24/7, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý triệt để mọi phản ánh về dịch vụ.

Năm 2025 ghi dấu tăng trưởng ngoạn mục của du lịch Phú Quốc với hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,8 triệu khách quốc tế, mang về doanh thu gần 44.000 tỷ đồng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày tại đảo ngọc có khoảng 100 chuyến bay cất, hạ cánh, trong đó 50% là đường bay quốc tế, đưa du khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Ngày 1/1, chuyến bay W207 từ Incheon (Hàn Quốc) hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc, mang theo những vị khách “xông đất” đầu tiên. Chị Kim Min-soo, một du khách Hàn Quốc chia sẻ: “Sự chào đón nồng hậu và món quà voucher 1 triệu đồng ngay khi vừa xuống máy bay khiến tôi vô cùng hào hứng cho kỳ nghỉ này”.