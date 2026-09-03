Khơi thông các dự án du lịch sinh thái

Lối vào thác Trượt vẫn còn ngổn ngang.

Nhiều vướng mắc kéo dài

Ghi nhận của PV một ngày giữa tháng 8, tại hai dự án Khu DLST Đá Bạc và Thác Trượt không có các hạng mục công trình nào được triển khai. Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồng Tiến Phương (chủ đầu tư dự án Khu DLST Thác Trượt) chia sẻ: “Chúng tôi chưa thể triển khai dự án do chưa được Nhà nước cho thuê đất. Điều này cũng đã được Thanh tra thành phố kết luận”.

Vừa qua, Thanh tra thành phố đã có các Kết luận thanh tra (KLTT) số 1516/KL-TTr và KLTT số 1517/KL-TTr ngày 19/6/2026, chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong triển khai hai dự án nêu trên.

Theo Thanh tra TP. Huế, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, các nhà đầu tư đã phối hợp với cơ quan chức năng triển khai một số thủ tục, nhưng quá trình thực hiện còn lúng túng, chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư.

Tại dự án Khu DLST Đá Bạc (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc cũ - nay thuộc xã Lộc An), Thanh tra TP. Huế xác định Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ (nay là Sở Tài chính) không gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn theo quy định trước khi tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư. Tại thời điểm thẩm định, dự án cũng chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Dự án này được cấp chủ trương đầu tư năm 2017, điều chỉnh vào năm 2020 với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Khắc Hùng làm chủ đầu tư.

KLTT cũng chỉ rõ, Sở Tài chính chưa kiểm tra, rà soát đầy đủ nguồn gốc, tình trạng pháp lý của phần diện tích 2.821,2m² là tài sản công do Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lộc cũ quản lý, nhưng vẫn tham mưu đưa vào phạm vi chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, tại thời điểm phê duyệt, khu đất chưa được quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ, chỉ đến khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung sau này mới phù hợp với mục đích sử dụng của dự án.

Về việc thỏa thuận bồi thường, Thanh tra TP. Huế kết luận: Biên bản ngày 3/1/2019 giữa nhà đầu tư và Xí nghiệp Xây dựng Lộc Phú ghi nhận nội dung chuyển nhượng, bàn giao quyền sử dụng đất không phù hợp với nguồn gốc pháp lý của khu đất, bởi đơn vị này chỉ nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, không có quyền sử dụng đất. Ngoài ra, việc các bên thực hiện thỏa thuận nhưng không lập hợp đồng cũng không bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

Khu vực triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Đá Bạc (xã Lộc An) đầy cỏ dại.

Đối với dự án Khu DLST Thác Trượt tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông (nay là xã Khe Tre, TP. Huế) được UBND tỉnh (nay là thành phố) chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 11/7/2017. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đồng Tiến Phương, quy mô khoảng 4,97ha, với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 30 năm.

Tuy nhiên, sau gần 9 năm, dự án vẫn chưa được Nhà nước cho thuê đất để triển khai. Tháng 2/2024, dự án bị ngừng triển khai. Sau đó nhà đầu tư xin trả lại dự án nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động.

KLTT cũng chỉ rõ nhiều thiếu sót ngay từ giai đoạn tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đó, Sở Tài chính chưa lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn theo quy định. Hồ sơ dự án cũng chưa thể hiện tiến độ huy động vốn theo Luật Đầu tư. Tại thời điểm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất. Khu đất chỉ có một phần diện tích phù hợp chức năng đất thương mại, dịch vụ, phần còn lại là đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất và các loại đất khác. Dù vậy, sở này vẫn tham mưu UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau khi nhận tiền từ nhà đầu tư, nhiều hộ dân không lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà làm đơn tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để làm căn cứ thu hồi đất. Việc này không đúng quy định và được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến những vướng mắc kéo dài của dự án.

Ngoài ra, KLTT còn xác định, UBND xã Hương Phú cũ để Đoàn Thanh niên thôn sử dụng đất do xã quản lý để trồng cây là chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quản lý đất đai; đồng thời UBND xã Hương Phú và UBND xã Khe Tre thời điểm đó chưa quản lý chặt chẽ dẫn đến việc người dân tiếp tục canh tác trên diện tích đã có quyết định thu hồi đất.

Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Trượt vẫn chưa thể triển khai.

Rà soát kỹ & tìm giải pháp tháo gỡ

Ngay sau khi có KLTT, Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp đã có các buổi làm việc để rà soát, thực hiện các nội dung theo KLTT. Một trong những định hướng xuyên suốt là tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời nghiên cứu, rà soát và tham mưu UBND TP. Huế hướng xử lý đối với các dự án theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đồng Tiến Phương và Công ty TNHH MTV Khắc Hùng đều khẳng định, đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, thực hiện theo KLTT.

Ông Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khắc Hùng khẳng định, công ty quyết tâm theo đuổi dự án đến cùng. Theo ông Nguyễn Khắc Hùng, mặc dù chưa triển khai trên đất dự án, nhưng đến nay doanh nghiệp đã thực hiện đền bù cho các hộ dân và chuẩn bị sẵn 11 nhà rường. Với tất cả tâm huyết và mong muốn thúc đẩy du lịch địa phương phát triển, doanh nghiệp sẽ phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước.

“Sau buổi làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, công ty cũng thực hiện cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính bảo đảm điều kiện thực hiện dự án theo quy định. Đồng thời, cung cấp cam kết tiến độ chi tiết thực hiện dự án gửi Sở Tài chính theo yêu cầu”, ông Nguyễn Khắc Hùng thông tin.

Đối với dự án Khu DLST Thác Trượt, ông Nguyễn Văn Phê cho biết, phía doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp để tìm hướng đi phù hợp. Trong trường hợp vướng mắc phức tạp, cần trả lại dự án để thực hiện lại quy trình theo quy định, doanh nghiệp cũng sẵn sàng phối hợp.

Ở góc độ địa phương, lãnh đạo hai xã Lộc An và Khe Tre mong muốn các dự án có thể triển khai, từ đó tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khe Tre cũng đã chỉ đạo UBND xã rà soát các dự án tồn đọng, vướng mắc, nghiêm túc thực hiện KLTT, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre thông tin, xã đã làm việc với các hộ dân yêu cầu trả lại đất theo KLTT. Hiện nay, chính quyền địa phương đang thực hiện quản lý đất, bảo đảm không xảy ra tranh chấp khi dự án được triển khai.

Bên cạnh việc rà soát, xử lý các vướng mắc để xác định hướng đi tiếp theo cho các dự án, yêu cầu quan trọng là cần nâng chất lượng thẩm định trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Các cơ quan quản lý cần đánh giá đầy đủ khả năng tiếp cận đất, tính pháp lý của quỹ đất, sự phù hợp với quy hoạch, yêu cầu bảo vệ môi trường và năng lực thực hiện của nhà đầu tư. Mọi sự chuẩn bị cần được rà soát kỹ lưỡng, quá trình triển khai dựa trên những quy định của pháp luật và có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan liên quan...