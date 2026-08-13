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ClockThứ Ba, 25/08/2026 16:48

Mở lối du lịch sinh thái trên đỉnh núi Kim Phụng

HNN - Nằm ở phía tây nam Kinh thành Huế, ở độ cao hơn 430m so với mực nước biển, núi Kim Phụng từ lâu đã là điểm đến của những người yêu thiên nhiên và mong muốn một lần chinh phục để ngắm nhìn toàn cảnh TP. Huế từ trên cao.

Trồng cây tôn tạo cảnh quan núi Kim Phụng

 Vận chuyển vật liệu lên núi Kim Phụng.

Đầu tư hạ tầng

Với mục tiêu từng bước hoàn thiện hạ tầng, phát huy giá trị cảnh quan và tạo thêm sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc, cuối năm 2025, Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế đã triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường lên núi Kim Phụng. Công trình gồm hơn 2,2km đường bê tông, hệ thống thoát nước, bãi đỗ xe gần 1.500m2, cùng tuyến đường đi bộ dài khoảng 1,6km với 5.000 bậc đá granite, cầu qua suối và nhiều hạng mục cây xanh, cảnh quan. Tổng mức đầu tư của dự án là 28,5 tỷ đồng, hướng đến tạo dựng không gian trải nghiệm hài hòa giữa thiên nhiên và công trình.

Thi công trên địa hình đồi núi hiểm trở đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ các đơn vị trên công trường. Ông Lê Quang Thái, đại diện đơn vị thi công chia sẻ: “Việc vận chuyển vật liệu lên đỉnh núi gặp nhiều trở ngại do đường dốc và hiểm trở. Chúng tôi đã tăng cường tối đa nhân lực cùng các thiết bị chuyên dụng, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Ông Đặng Ngọc Quý, Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế cho biết, để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, trung tâm đã phối hợp với Ban quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc về nhân lực, phương tiện và tiến độ thi công, bảo đảm công trình được triển khai đúng quy định và đạt chất lượng.

Theo ông Đặng Ngọc Quý, trong quá trình thi công, đơn vị luôn ưu tiên bảo tồn cảnh quan tự nhiên. Đối với những phiến đá tự nhiên nằm xen giữa rừng thông cổ thụ, trung tâm yêu cầu đơn vị thi công nghiên cứu phương án giữ nguyên hiện trạng, điều chỉnh thiết kế và biện pháp thi công phù hợp nhằm tạo sự hài hòa giữa công trình với thiên nhiên, góp phần gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của khu vực.

Đến nay, công trình đã hoàn thành hơn 80% khối lượng theo kế hoạch. Các đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành và đưa toàn bộ các hạng mục của công trình vào khai thác cuối năm 2026, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.

Cơ hội phát triển du lịch sinh thái

Nếu trước đây, hành trình lên đỉnh núi Kim Phụng chủ yếu dựa vào những lối mòn xuyên rừng, mất nhiều thời gian và tiềm ẩn không ít nguy hiểm, thì hiện nay hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã giúp việc tiếp cận thuận tiện, an toàn hơn. Điều đó không chỉ tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá danh thắng, mà còn góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Đầu tháng 8, nhiều bạn trẻ tại Huế đã có dịp trải nghiệm hành trình chinh phục đỉnh núi Kim Phụng trên tuyến đường mới. “Đây là lần thứ hai em chinh phục đỉnh Kim Phụng. Trước đây, việc leo núi khá khó khăn và phải nhờ người dân địa phương dẫn đường. Hiện nay, tuyến đường đã được cải tạo, thuận lợi và an toàn hơn. Đứng trên đỉnh núi, em rất ấn tượng trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Em mong muốn được giới thiệu vẻ đẹp của núi Kim Phụng để nhiều bạn trẻ đến khám phá và trải nghiệm”, em Nguyễn Nhật Quang, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ.

Khoác lên mình diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị vốn có, núi Kim Phụng đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch sinh thái của Huế. Đây không chỉ là hành trình chinh phục một đỉnh núi, mà còn là hành trình trở về với thiên nhiên, cảm nhận chiều sâu văn hóa và lịch sử của vùng đất Cố đô.

Núi Kim Phụng cũng đang lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng. Năm 1836, dưới triều Vua Minh Mạng, hình tượng núi Kim Phụng được khắc trên Chương Đỉnh, khẳng định vị thế danh thắng tiêu biểu của Cố đô Huế. Trong những năm tháng kháng chiến, nơi đây còn là căn cứ hoạt động của Thành ủy Huế, là địa bàn chiến lược và trạm tiền tiêu quan trọng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên với phát triển du lịch bền vững không chỉ góp phần đánh thức tiềm năng của núi Kim Phụng, mà còn mở thêm một không gian trải nghiệm giàu bản sắc, tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, xanh và phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Công Bằng
 Từ khóa:
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