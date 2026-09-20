Thu hút khách Thái Lan trở lại Huế

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch Huế cho các đối tác, doanh nghiệp Thái Lan.

Năm 2023, Huế đón khoảng 57 nghìn lượt khách Thái Lan, chiếm 10,6% tổng lượng khách quốc tế đến Huế. Một năm sau, lượng khách Thái Lan đến Cố đô của Việt Nam lại giảm hơn một nửa, chỉ đạt khoảng 28 nghìn lượt. Con số ấy tiếp tục giảm, còn 20,7 nghìn lượt vào năm 2025. Theo thống kê từ ngành du lịch, trong 7 tháng đầu năm 2026, Huế đón khoảng 16,6 nghìn lượt khách Thái Lan, chiếm 3,1% tổng lượng khách quốc tế.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang là điểm đến được du khách của quốc gia Đông Nam Á này ưa chuộng. Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, khách Thái Lan đến Việt Nam đạt hơn 287.000 lượt, tăng gần 10% so với cùng kỳ, đứng thứ 12 trong các thị trường khách lớn nhất.

Đáng chú ý là Đà Nẵng lại có sức hút rất lớn đối với khách Thái. Dữ liệu của ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda ngày 23/8 cho thấy, Đà Nẵng đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế được khách Thái Lan tìm kiếm cho các kỳ lưu trú dài ngày. Theo Agoda, Đà Nẵng hấp dẫn du khách lưu trú dài ngày nhờ chi phí sinh hoạt phải chăng, tiện ích hiện đại và khả năng tiếp cận thuận tiện cả biển lẫn nhịp sống đô thị.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt - đơn vị có kinh nghiệm khai thác khách Thái Lan chia sẻ: “Các đơn vị lữ hành, đối tác nước bạn vẫn khai thác khách Thái Lan đến Huế, với các tour 4 ngày 3 đêm ở Đà Nẵng và các tour kết hợp Đà Nẵng - Huế. Đáng trăn trở là tỷ lệ khách chọn kết hợp đến Huế rất thấp, 10 đoàn chỉ có 1 - 2 đoàn. Lý do là phát sinh thêm nhiều chi phí vận chuyển. Ngay cả chi phí lưu trú ở Huế cũng nhỉnh hơn Đà Nẵng ở các khách sạn cùng hạng sao. Bên cạnh đó là các chi phí tham quan, cũng như những cơ chế, chính sách dành cho các đơn vị lữ hành và đối tác nước bạn”.

Theo ông Cơ, thời gian qua, khách Thái đến Huế lưu trú trong thời gian ngắn, chi tiêu ít, chủ yếu lựa chọn đi một vòng xích lô, nghe ca Huế, thưởng thức ẩm thực... Đó là điều đáng tiếc khi Huế có nhiều tài nguyên và điều kiện để đáp ứng nhu cầu của khách Thái Lan.

Trước thềm dịp lễ Quốc khánh 2/9, ngành du lịch Huế đã tổ chức chương trình xúc tiến, giới thiệu du lịch Huế với chủ đề “Kết nối di sản, kiến tạo tương lai: Huế - Đông Bắc Thái Lan”. Đặc biệt, trong chương trình famtrip khảo sát sản phẩm, điểm đến Huế, đoàn famtrip Thái Lan cũng đánh giá cao những trải nghiệm tại Huế. Bà Arthornthip Duanangi, thành viên đoàn famtrip, cho rằng: “Huế rất đẹp và có nhiều trải nghiệm văn hóa, di sản rất đặc biệt mà khách du lịch muốn tới”.

Thực ra, thị hiếu của du khách Thái Lan khi đi du lịch nước ngoài, trong đó có Việt Nam thường tập trung vào các yếu tố văn hóa, ẩm thực và chi phí hợp lý. Khách Thái Lan cũng thích check-in tại các điểm đến đẹp, thích hải sản và biển. Đây là những điều mà du lịch Huế hoàn toàn có thể đáp ứng.

Theo ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố và cũng là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Thái của thành phố, một khó khăn là Huế chưa có đường bay kết nối đến khu vực Đông Bắc Thái Lan. Khoảng 5 năm trước, Huế đã phát triển du lịch caravan, với các đoàn xe ô tô tự lái từ Thái Lan đến Huế du lịch. Song, trở ngại là các điều kiện, thủ tục pháp lý liên quan đến hành trình qua nước thứ ba (Thái Lan - Lào - Việt Nam). Do đó, trong giai đoạn sau này, số lượng các đoàn caravan giảm đi.

Hiện nay, phía Hiệp hội Du lịch và Hội Hữu nghị Việt - Thái cũng đang có những định hướng, bàn giải pháp để khởi động du lịch caravan trở lại. Một trong những hướng đi được tính đến là tạo ra những tour du lịch khép kín, với nhiều sản phẩm trải nghiệm trên suốt hành trình qua 3 quốc gia.

Trong phát triển du lịch, một trong những yêu cầu đặt ra là “thị trường nào, sản phẩm nấy”. Do vậy, cần phải có những sản phẩm đặc thù dành cho dòng khách này. Các đơn vị lữ hành cần nghiên cứu, xây dựng những sản phẩm du lịch gắn với các chương trình nghệ thuật, show diễn áo dài, nghệ thuật cung đình, trải nghiệm mua sắm và ẩm thực biển phù hợp với nhu cầu của du khách. Đồng thời, có thể nghiên cứu sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám, chữa bệnh.

Thực tế cho thấy, khách Thái Lan khi sang Việt Nam thường đặt tour qua các đơn vị lữ hành nước bạn. Do đó, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp hai nước thông qua các chương trình kết nối, xúc tiến, quảng bá. Đồng thời, phải có những chính sách tốt để hấp dẫn các đơn vị lữ hành nước bạn. Qua đó, lan tỏa hình ảnh điểm đến Huế.