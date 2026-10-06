Nữ thủ lĩnh sinh viên “chạm và kết nối”

Trần Phạm Tiểu Băng tham gia Trại nghiên cứu, học tập “Theo dấu chân Bác Hồ” năm 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tích cực trong học tập, công tác hội

Trần Phạm Tiểu Băng là sinh viên năm 4 ngành sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Đến từ Lâm Đồng, cùng với việc học, Băng tham gia nhiều hoạt động đoàn - hội tại trường. Hiện Băng là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ và Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

Năm 2023, sau khi hoàn thành chương trình THPT, Băng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2025, cô nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Huế; được Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế tặng giấy khen vì thành tích trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2024 - 2025. Băng cũng được đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai năm 2024 và 2025.

Cô Nguyễn Trịnh Thảo Trinh, Bí thư Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế cho biết: Ngay từ năm thứ nhất, em đã nổi bật với tinh thần cầu tiến, sự tự tin và thái độ học tập tích cực. Băng thường chủ động phát biểu, phối hợp tốt với các bạn trong hoạt động nhóm. Khi cùng làm công tác đoàn - hội, cô càng có dịp thấy rõ khả năng tổ chức và dẫn dắt của nữ sinh viên.

Mang điều học được về với bạn bè

Tháng 8/2026, Băng là một trong sáu đại biểu của TP. Huế cùng 100 thanh niên tiêu biểu đến từ nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc - Trại nghiên cứu, học tập “Theo dấu chân Bác Hồ”. Hành trình kéo dài sáu ngày, gồm một ngày tập huấn tại Hà Nội và năm ngày tại Nam Ninh, Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Được đặt chân đến những địa danh gắn với thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước, Băng xúc động khi xem những hiện vật lịch sử, nghe kể về cuộc sống của Bác và tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Những câu chuyện từng biết qua sách vở trở nên gần gũi hơn khi cô trực tiếp đến di tích và trò chuyện với những người nghiên cứu lịch sử, văn hóa.

Chuyến đi còn đưa Băng và các đại biểu đến không gian trải nghiệm công nghệ AI, robot; gặp gỡ doanh nghiệp và thanh niên Trung Quốc. Qua những cuộc đối thoại, cô nhận thấy người trẻ cần học hỏi, kiên trì trước khó khăn và tìm cách đóng góp cho cộng đồng từ kiến thức, kỹ năng của mình.

Băng đúc kết trải nghiệm sau hành trình bằng hai từ “chạm và kết nối”. “Chạm” là được tận mắt nhìn thấy những địa danh, hiện vật gắn với lịch sử; cũng là lúc những điều cô nghe và thấy gợi ra suy nghĩ về trách nhiệm của một thanh niên Việt Nam. Còn “kết nối”, với Băng, là tiếp tục học tập, rèn luyện và chia sẻ những điều đã học với bạn bè. Sau chuyến đi, cô cảm thấy mình “nhận nhiều hơn là cho đi”.

Trở lại giảng đường, Băng mong tiếp tục tham gia các hoạt động đoàn - hội, học thuật và giao lưu thanh niên, để trải nghiệm từ hành trình không chỉ dừng ở bản thân. Cô giữ cho mình lời nhắc: “Rèn trí sáng để nhìn xa, luyện tâm trong để phụng sự trọn vẹn”.