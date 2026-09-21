So sánh dung lượng pin iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max, nâng cấp đáng kể

Apple đã cải thiện thời lượng sử dụng của iPhone 18 như thế nào?

Apple tiếp tục kéo dài thời lượng sử dụng trên dòng Pro mới, trong đó iPhone 18 Pro Max đạt mức cải thiện rõ hơn so với thế hệ trước. Những thay đổi này cho thấy pin đang trở thành một nâng cấp đáng chú ý trên iPhone 18.

Thời gian xem video tăng từ 37 giờ lên 43 giờ

Apple công bố thời gian xem video lên đến 34 giờ với bản Pro và 43 giờ với iPhone 18 Pro Max. Trong đó, phiên bản Pro Max nổi bật hơn khi tiếp tục hướng đến nhu cầu sử dụng dài và giải trí trong nhiều giờ. So với mức 37 giờ của iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro Max kéo dài thêm 6 giờ xem video sau mỗi lần sạc.

iPhone 18 Pro Max nâng thời gian xem video lên 43 giờ. Nguồn: Apple

Khoảng thời gian tăng thêm giúp người dùng thoải mái hơn khi xem phim, phát nội dung hoặc sử dụng máy trong những ngày có cường độ cao. Đây cũng là nâng cấp có giá trị thực tế với nhóm người dùng thường xuyên di chuyển hoặc cần thiết bị hoạt động ổn định trong ngày dài.

Xem video trực tuyến cũng kéo dài thêm 5 giờ

Thời lượng sử dụng của iPhone 18 còn thể hiện rõ khi chuyển sang nhu cầu xem video trực tuyến. Riêng iPhone 18 Promax đạt đến 38 giờ, cao hơn 5 giờ so với mức 33 giờ của iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max đạt 38 giờ xem video trực tuyến. Nguồn: Apple

Thông số này cho thấy Apple tiếp tục lắng nghe nhu cầu người dùng và tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng trên iPhone 18 Pro series, đặc biệt ở thời lượng pin. Với iPhone 18 Pro Max, lợi thế này giúp các nhu cầu giải trí kéo dài liền mạch hơn và giảm phụ thuộc vào việc sạc lại giữa chừng.

iPhone 18 Pro Max sạc nhanh hơn thế hệ trước

Bên cạnh thời lượng pin dài hơn, iPhone 18 còn rút ngắn đáng kể thời gian nạp lại năng lượng. iPhone 18 Pro Max có thể sạc đến 50% trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp 60W trở lên tương thích.

iPhone 18 Pro Max chỉ mất khoảng 15 phút để sạc đến 50%. Nguồn: Apple

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max cần khoảng 20 phút để đạt cùng mức 50% với bộ tiếp hợp từ 40W. Việc rút ngắn thêm 5 phút giúp người dùng tận dụng tốt hơn những khoảng nghỉ ngắn để bổ sung pin trước khi tiếp tục sử dụng.

Điều gì giúp iPhone 18 Pro Max cải thiện thời lượng pin?

Thời lượng pin tốt hơn trên iPhone 18 Pro Max đến từ sự kết hợp giữa dung lượng pin và khả năng tối ưu điện năng. Apple cho biết iPhone 18 Pro Max có pin lớn hơn, đồng thời chip A20 Pro cũng là chip iPhone tiết kiệm điện nhất của hãng từ trước đến nay.

Trên iPhone 18 Pro Max, những thay đổi này tạo ra lợi thế rõ nhất với thời lượng sử dụng thông thường lên đến 29 giờ cho mỗi lần sạc. Đây cho thấy Apple không chỉ tăng dung lượng pin mà còn chú trọng khai thác năng lượng hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng.

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